FERIE: Mia Gundersen (t.v.) og Guri Solberg (t.h.) har rolige dager, mens Stian Blipp og kona Jamina Iversen forbereder seg på familieforøkelse. Foto: PRIVAT

Her er kjendisenes sommerbilder

Publisert: 07.07.18 12:38

Voksende babymager, nyfødte smårollinger og kjærlighetsjubileer er bare noe av det norske kjendiser deler med sine fans.

Sommer og solrekord gir utslag i sprudlende sommersprell i sosiale medier. Instagram flommer over med hverdags- og feriegløtt fra TV-profiler, popstjerner og andre celebriteter.

« Late dager gjør så godt. Feriemodus hvor ting går sakte, er balsam for sjelen, natur er balsam for helheten. Nyt og husk å vær lat. Du har lov », skriver Mia Gundersen (56).

En som imidlertid fikk en uheldig start på ferien , og som måtte trilles gjennom Gardermoen i rullestol i går før flyreise til Island, er Kathrine Sørland (38). Hun har nemlig knust stortåen i et ublidt møte med betong. Torsdag forklarte hun til VG hvordan blodet sprutet .

Tone Damli (30) og samboer Markus Foss (35) har postet bilde fra et bryllup, der de poserer i finstasen med solbriller under blå himmel. Damli har ferie nå før hun tar turen til utlandet, der hun blir programleder for den omstridte sjekkeserien «Love Island» .

Stian «Staysman» Thorbjørnsen (36) feiret nylig jubileum med kona Tina (28). Paret har postet et bilde der de jubler og hopper i bølgene og markerer at de har vært et par i fem år. I 2016 ble Staysman overrasket av sin kjære og «Senkveld Surprise» i form av bryllup han ikke ante skulle finne sted.

Sandra Lyng (31) har lagt en begivenhetsrik tid bak seg. Hun har forlovet seg med kjæresten , er blitt gravid og fikk nylig vite at barnet i magen er en gutt . Under et bilde der man tydelig ser den voksende magen, skriver Sandra hvor stor kjærlighet hun har til den ufødte, og at hun nå er halvveis i svangerskapet.

Andre som går spennende tider i møte, er nygifte Stian Blipp (28) og Jamina Iversen (30) . Paret venter også en jente . Blipp har postet bilde fra sykehuset, der han og kona er på ultralyd. Teksten fra den vordende pappaen under bildet taler for seg:

Guri Solberg (41) som nylig rundet av som programleder for «Århundrets stemme» , har postet et bilde som viser hvor godt hun trives med endelig å ha litt fri.

«Lykkelig fjes tre dager inn i ferien jeg har drømt om i årevis», skriver hun og røper hva hun prioriterer i disse dager:

Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen (29) har lagt noen intense dager bak seg med innspilling av «Hver gang vi møtes» . Artisten har postet et bilde fra skjærgården, der han viser frem fiskefangst:

Astrid S (21) har travle dager gjennom året, men unner seg også fri for å se andre opptre. Hun har postet et bilde av seg og en venninne på Kadetten Festival i sandvika denne uken.

Maria Mena (32) er blant kjendisene i Norge som er desidert mest aktiv i sosiale medier. Nylig opplevde hun å få Instagram-kontoen sin hacket , noe som førte til at hun mistet kontoen med over 80.000 følgere. Hun fortvilte imidlertid ikke lenge, men opprettet en ny bruker, feiret det med å invitere fremmede folk inn i stua si – og nå er hun igjen oppe i mer enn 80.000 følgesvenner.

Hun har postet sommerbilde fra sjøen, trygt iført redningsvest:

Ari Behn (45) har postet en solbrilleselfie fra Los Angeles, der han skriver at han er på utkikk etter Tupac. «RIP», føyer han til om den døde rapperen:

Erlend Elias (35) postet nylig et nattbilde av seg og sin gode venninne Ingeborg Myhre (43).

« Jammen er jeg heldig som har en midtsommernatts drøm i mitt liv », skriver kjendisstylisten under bildet.

Thomas «Fingern» Gullestad (37) opptrådte med Klovner i kamp under festivalen Oslo Sommertid nylig. Han har postet et bilde av seg og NY-rapper Pusha T (41), som også var trekkplaster på festivalen. Fingern spøker med å si at det var amerikaneren som ba om å bli tatt seldie med:

Mia Gundersen har postet en selfie-video fra de svenske skoger, der hun sier at hun lar tankene fly:

« Det er så deilig å grave litt inne i sitt eget jeg og hva som rører seg. Det er så viktig å bli litt kjent med ting som foregår inni en selv. Jeg bare nyter det ».

Thomas Hayes (21), best kjent fra «Skam» har postet skipperbilde av seg selv.

« Jeg føler meg fri ved sjøen », sier skuespilleren.

Ida Fladen (31) har snakket ut i VG Helg om en tung tid med kjærlighetssorg. Dette er også tema i en serie podkastintervjuer hun gjør med andre kjente nordmenn. Denne uken så hun imidlertid ut til å nyte sommeren, skal vi tyde ut fra bildet hun postet fra Kadetten Festival:

Ikke alle kan løpe ut i solen så fort den skinner. Mariann Thomassen (39) ble nylig mamma for første gang – til en jente. En lang og tøff fødsel endte med keisersnitt, og Surferosa-vokalisten har postet bilder fra sykehuset der hun skriver at hun er «lykkelig men sliten»:

Sondre Justad (27), som nylig sang for 60.000 publikummere under VG-lista-showet i Oslo, har postet selfie med mamma Line Marie – fra Henningsværbrua i Nordland. I et i intervju med VG etter opptredenen på Rådhusplassen, forkalrte popartisten at det har vært krevende å være ærlig om sin seksuelle legning .

Et par som virkelig går en travel sommer i møte, er Rein Alexander (46) og kjæresten Marie Bjaalund Aadalen (23) . De to ble nylig foreldre til tvillingjenter. Rein har postet bilde av den ferske familien på Instagram, der han forteller at han er så stolt som det går an å bli: