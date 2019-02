arrow-left

















MED TANTE PÅ TEATER: Marion Ravn hadde med seg niesen Marlene Ravn. - Jeg har sett filmen og gleder meg veldig til å se teater-stykket, sier Marlene. Foto: MATTIS SANDBLAD

Kjendis-premiere med barn, barnebarn og tantebarn

Lørdag ettermiddag var det stor premiere på «Trollmannen fra Oz» på Chateau Neuf i Oslo. Norske kjendiser stilte både med barn barnebarn, og tantebarn for å få med seg det som kan bli vinterens familiemusikal.

– Jeg gleder meg, sier Marlene Ravn, som kom sammen med tante Marion Ravn .

Hovedrollen som Dorothy – jenta som leter etter en trollmann som kan hjelpe henne hjem igjen til onkel og tantes bondegård der hun egentlig bor, var opprinnelig tiltenkt Heidi Ruud Ellingsen.

Men da det ble bestemt at «Flashdance» hvor Ruud Ellingsen spiller hovedrollen, skulle fortsette lenger enn planlagt, kunne ikke hun gjøre begge rollene samtidig. Da hun i tillegg skal være programleder for årets norske finale i Melodi Grand Prix sammen med Kåre Magnus Berg, ble det bestemt at Sofie Bjerketvedt overtar rollen som Dorothy.

Sofie har jobbet i underholdningsbransjen i mange år og er for mange kjent som jenta som vant hovedrollen «Sandy» i TV Norges store TV-sendte audition i 2008. Grease ble da satt opp i Oslo Spektrum.

Tom Sterri, kjent som revyforfatter, instruktør og teatersjef er selveste Trollmannen, mens Fugleskremselet uten hjerne, Blikkmannen uten hjerte og Løven uten mot spilles av henholdsvis Alexander Langset, Sindre Postholm og Håvard Eikseth. I rollen som Den gode heksa finner vi Hilde Lyrån og Den onde, grønne heksa spilles av Janne Formoe .