Omstridte «Farmen»-Andreas gjør comeback på TV: – Så lenge jeg har Gud, er jeg ikke redd for noe

Han er den kanskje aller mest kontroversielle «Farmen»-deltageren gjennom tidene. Nå er Andreas Nørstrud tilbake på skjermen - i «Farmens» sidekonkurranse, «Torpet».

«Farmen» er tilbake på norske TV-skjermer, og søndag ble det klart at Vidar Johansen (46) er den første som må forlate konkurransen, som denne gang foregår ved Finnskogen i Grue kommune. Men det er en liten tvist: Vidar er nemlig ikke helt ferdig ennå.

Nytt av året er sidekonkurransen «Torpet», som foregår på en helt annen gård - og der tre tidligere «Farmen»-deltagere befinner seg. De tre er Andreas Nørstrud (Farmen 2012), Lasse Bergseter (Farmen 2016) og Camilla Cox (Farmen 2017).

Alle som ryker ut av «Farmen», havner på «Torpet». Også Vidar Johansen.

– Frykter ingenting

– Jeg var veldig i tvil om jeg skulle være med på dette, for jeg er i en helt annen livssituasjon nå enn da jeg var med sist. Forrige gang var jeg singel, og så på det å være med i «Farmen» som en fin måte å kunne promotere meg selv og kanskje få en kone. Det gjorde jeg jo og. Det endte veldig, veldig bra. Så lenge jeg har min Gud og setter min lit til ham, er jeg ikke redd for noe, sier Andreas Nørstrud til VG.

Med sin sterke kristne tro og med sine, for mange, kontroversielle utsagn ble han raskt den største profilen under «Farmen» i 2012. Tidlig uttalte han blant annet at kvinnene på gården burde kle seg mer «sømmelig» og senere, på utsiden, uttalte han også at «Det er viktig å tukte sine barn», noe som vekket sterke reaksjoner blant enkelte.

Dette er «Farmens» sidekonkurranse, «Torpet» * De tidligere deltagerne Lasse Bergseter, Andreas Nørstrud og Camilla Cox er de som utgjør «Torpet» fra start av. * På denne sidegården, som er adskilt fra «Farmen», er det til enhver tid kun plass til tre deltagere. * Den som ryker ut av «Farmen», havner på «Torpet». * Når den utsendte deltageren kommer dit, må han eller hun rett i kamp der også - mot én av dem som allerede er der. Hvem han eller hun møter i kamp, må de som allerede er på «Torpet» bestemme seg imellom. * På ett tidspunkt mot slutten av «Farmen», vil den siste gjenværende «Torpet»-deltageren komme inn på hovedgården som et fullverdig «Farmen»-medlem. * De som er på «Farmen», aner ingenting om at «Torpet» eksisterer.

Det har likevel aldri stoppet Andreas Nørstrud fra å si akkurat det han mener.

– Jeg frykter ingenting. Samtidig står det i Bibelen at vi vil oppleve forfølgelse og hat for det vi står for. Og det er det jeg ser at skjer. Jeg får vanskeligheter ut fra mine synspunkter. Men samtidig er Gud med meg, og det er det jeg hviler på. Han har gitt sine løfter som gjør at jeg blir tatt vare på. Og som gjør at jeg får det jeg trenger, mener han.

Tok med konas klær

34-åringen bruker få dager på å tirre på seg de to andre på «Torpet». Oppholdet starter med at Andreas har med seg konas klær, som han vil at Camilla Cox skal bruke.

Det bekrefter han også selv.

– Ja, det stemmer. Jeg er veldig glad for at kona går sømmelig og verdig kledd. Det er et konkret eksempel på det jeg mener er fine klær og som passer her inne. Jeg har vist klærne til Camilla helt fra start av. Hun konstaterte veldig fort at dette ikke var noe for henne, hun vil ivareta sin egen stil. Og jeg respekterer det.

Men det er flere faktorer som skaper sterke reaksjoner og krangling blant de tre «Torpet»-deltagerne. Andreas vil blant annet at kvinnen, altså Camilla, skal ha ansvaret for det han mener er kvinnens oppgave - nemlig kjøkkenet.

– De to andre reagerer krast på meningene mine, selv om jeg ikke går rundt og formidler dem hele tiden. Vi er mennesker som må leve her sammen, jobbe og ha det greit. Men jeg er veldig i tvil om hvordan det vil bli på sikt. Jeg har prøvd å innføre faste arbeidsoppgaver, men det var ikke stemning for det.

Fem barn på fire år

– Jeg er litt redd for at alt begynner å flyte her. At for eksempel oppvasken står - at ingen egentlig har ansvaret. Og at det da blir misnøye og frustrasjon etter hvert. Jeg forstår rett og slett ikke at vi, som ellers i samfunnet, ikke kan ha definert ansvar. Det er synd, mener «Torpet»-deltageren, som begynner å bli vant til å stå i «stormen».

– Det er prisen å betale for å være kristen og å stå for sannheten. Men jeg er villig til å betale.

Årene etter forrige «Farmen»-eventyr har vært begivenhetsrike for Andreas, som sammen med kona Maren (23) har fått hele fem barn - på drøyt fire år.

– Haha, ja, det har gått fort. Altså, vi hadde jo tre unger på tre år. Og så kom jo nummer fire, men det kom ikke bare én, men to. Det ble tvillinger, så man kan vel si at vi har fått bra med unger.

– Har dere satt stopp med tanke på flere barn nå?

– Nei, det vet jeg ikke. Vi går ikke og planlegger sånt. Men nå har det jo blitt som det har blitt, og vi er kjempetakknemlige for alle ungene vi har fått, sier Andreas Nørstrud til VG.

«Torpet» sendes på TV 2 Sumo fire dager i uka.

