SNAKKER UT: Eksmanager Arash «Ash» Pournouri mener han er feil fremstilt i Avicii-dokumentaren. Foto: Johan Jeppsson / IBL Bildbyrå / Johan Jeppsson / IBLAB

Aviciis eksmanager snakker ut for første gang etter dødsfallet

RAMPELYS 2018-09-27T10:24:31Z

Arash «Ash» Pournouri går hardt ut mot dokumentaren «Avicii: True Stories» som han mener gir et feil bilde av ham.

Publisert: 27.09.18 12:24

Det er gått fem måneder siden Tim « Avicii » Bergling ble funnet død på et hotell i Muskat i Oman på Den arabiske halvøya.

Eksmanager Arash «Ash» Pournouri har fått mye negativ oppmerksomhet etter selvmordet. I dokumentaren «Avicii: True Stories» fremstår han som en pådriver for at Bergling skal fortsette å jobbe, til tross for at han sier at han trenger pause.

Ønsker nyansering

Før første gang snakker han ut, i britiske GQ . Her forteller til magasinet at han mener at dokumentaren gir et helt feil bilde av ham, og at han stiller til intervjuet for å prate om sin rolle.

Han og Bergling avsluttet samarbeidet i desember 2016, samme år som Avicii sluttet å turnere. Pournouri hevder at klippene av ham er fra 2014, og at han først i november det året ble klar over artistens avhengighet av smertestillende. Eksmanageren forteller at han og teamet ikke fikk vite hvor ille det sto til med avhengigheten til Bergling.

– Jeg var ekstremt frustrert med folk rundt ham som tenkte at de holdt ham trygg ved å ikke fortelle oss hvor seriøst ting var, at de tenkte det var privat og ikke vårt ansvar, sier han.

Forbød Avicii å takke ja

Pournouri hevder at han avlyste flere show, og at han sørget for at artisten aldri fikk alkohol backstage. Ifølge ham var det Berglings frykt for å skuffe fansen som gjorde at han fortsatte i så stort tempo.

Han forteller at teamet også holdt såkalt «intervention» for Avicii, for å få ham til å legges inn på rehabiliteringsklinikk. Pournouri hevder også at han nektet artisten å takke ja til oppdrag uten å snakke med ham først, men at han trosset dette forbudet.

– Dette var et løpende problem for oss, med tanke på at agenter hørte på ham som den avgjørende beslutningstageren, sier han til magasinet.

Han forteller også at Avicii takket nei til et anonymt oppdrag i Stockholm, og at han sa at han var i bedre form enn noensinne, samt at han var klar for å turnere igjen.

– Åpenbart, med den vinkelen de ønsket, så er ingenting av dette med i filmen, sier eksmanageren.