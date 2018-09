OVERRASKET PARTNEREN: Ikke engang Tone Jacobsen var klar over at Frank Løke skulle stille i tanga. Foto: Cicilie S. Andersen/VG

Frank Løke om nakenstuntet: – Ikke i nærheten av å angre

RAMPELYS 2018-09-16T10:55:13Z

Flere har reagert sterkt på at Frank Løke (38) valgte å stille i tanga under lørdagens «Skal vi danse»-episode. Hovedpersonen selv sier at han nå ønsker å gjøre opp med dansepartneren.

Publisert: 16.09.18 12:55 Oppdatert: 16.09.18 13:16

Det var en svært skuffet Tone Jacobsen som snakket med VG etter nakenstuntet under «Skal vi danse» lørdag. Hun fortalte at hun var såret over at Frank Løke valgte å kaste klærne under dansen, og over at hun ikke ble informert om det på forhånd.

– Vi har ikke pratet sammen. Det er selvfølgelig kjedelig det, men sånn er det. Det er lov å være skuffet, «Skal vi danse» er en tøff påkjenning for alle, sier Løke til VG søndag formiddag.

Vil skvære opp med partneren

– Jeg kommer til å ta en prat på kammerset og rydde opp. Jeg er ganske ærlig og direkte, og må tåle å få harde tilbakemeldinger. Så skværer vi opp, lyder det fra den tidligere håndballspilleren.

Han håper at en bukett røde roser og en unnskyldning skal få dansepartneren på gli igjen, noe han la ut bilde av på Instagram:

Til tross for en skuffet dansepartner og sterke reaksjoner i sosiale medier, er det ingen anger å spore hos Løke.

– Nei, jeg er ikke i nærheten av å angre, forteller han.

Han understreker at det hele var ment som humor, og at han mener stuntet fungerte som nettopp det.

– Jeg har fått sykt mye bra reaksjoner faktisk. Det er selvfølgelig noen haters som synes det er usmakelig.

– Ekte styrke er å vise hvem du er, å være deg selv og ikke påvirkes av hva alle andre mener. Jeg bryr meg ikke, jeg gir faen i hva alle andre sier, forteller han.

Hevder det ikke var planlagt

På TV 2 ble det i forkant av sendingen publisert klipp av «Borat»-drakten og sak om at Løke ønsket nakensjokk på parketten. Flere har derfor spekulert i om det hele var et planlagt PR-stunt. Dette avviser både TV 2 og Løke.

– Det var ment som en spøk, for å lufte om det fantes noen muligheter hos Tone. Jeg skjønte fort at det var uaktuelt, sier han.

– Dette var hverken diskutert eller godkjent av oss, sier kommunikasjonssjef i TV2, Jan-Petter Dahl.

Seerklager til TV 2

Han forteller søndag til VG at det ikke blir noen konsekvenser for Løke, men at de håper å slippe slike overraskelser i fremtiden.

– Dette er tross alt et familieprogram, så lite klær er unødvendig, sier han.

Han forteller at det har kommet en rekke reaksjoner fra seere etter lørdagens show.

– Det har vært noen henvendelser både i sosiale medier og på mail. De svarer vi fortløpende på. Det er ulike reaksjoner, noen reagerer sterkere enn andre på noe sånt, og det har vi selvfølgelig forståelse for, sier han.