AVLYST: Bandet The Cranberries skulle besøke Norge i fjor. Konserten ble avlyst på grunn av O’Riordans ryggproblemer. Foto: Ferran Paredes / Reuters

Dolores O’Riordan døde av drukning

RAMPELYS 2018-09-06T15:58:15Z

Vokalisten til The Cranberries skal ha druknet som følge av alkoholforgiftning, ifølge NBC News.

Publisert: 06.09.18 17:58

Den kjente The Cranberries-vokalisten, Dolores O’Riordan, ble funnet død på et hotellrom i London. Vokalisten ble 46-år gammel.

Dødsårsaken var ikke kjent. Hundrevis av sørgende, inkludert familie og venner, tok farvel med vokalisten da hun ble gravlagt i hjembyen en uke senere.

Politiet i London ble bedt om å rykke ut til et hotell i Park Lane der artisten ble funnet død.

– En kvinne i midten av 40-årene ble erklært død på stedet, skrev politiet i en kunngjøring.

Vitner skal ha forklart i retten at O’Riordan ble funnet nedsunkent i et badekar på hotellet. Vokalisten skal ha druknet som følger av alkoholforgiftning, ifølge NBC News . Hendelsen ble sett på som en ulykke.

Ifølge en talsperson for O’Riordan var vokalisten i London kun for en kort tur i studio.

– Familien er knust etter å ha hørt nyheten og har bedt om privatliv i denne svært vanskelige tiden. Vi har ingen flere detaljer på nåværende tidspunkt, sa en talsperson for musikeren.

Internasjonal suksess

Musikeren fra Irland leder bandet The Cranberries til internasjonal suksess på 1990-tallet. Bandets debutalbum «Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?» solgte over fem millioner albumer i USA og ble en internasjonal suksess. Bandet er kjent for blant annet låtene «Zombie» og «Dreams».

I fjor sommer skulle bandet besøke Norge for første gang siden 2002. Turneen ble avlyst på grunn av vokalistens ryggprobemer.

O’Riordan hadde tre barn og var tidligere gift med Don Burton, men paret skilte seg i 2014.

Bare én måned før ulykken skjedde, skrev vokalisten en melding på Facebook at hun følte seg bra, og hadde akkurat stått på scenen for første gang på flere måneder under et Billboard-arrangement.