TERNING 5: Tung tids tale får terningkast 5 av VGs anmelder. Foto: Dreamstime

Teateranmeldelse Tung tids tale: Kollektiv kraftprestasjon

RAMPELYS 2018-08-25T12:28:06Z

På Riksteatret makter de å vri en vital teateropplevelse ut av Olaug Nilssens

roman om autisme. Det er i ordets rette forstand en kollektiv prestasjon.

Publisert: 25.08.18 14:28

RIKSTEATRET

«Tung tids tale»

Av Olaug Nilssen.

Regi: Marit Moum Aune

Lysdesigner: Ola Bråten

Lyddesign: Nils Wingerei

Maskedesign: Tonje Lie

Dramaturg: Toril Solvang

Scenograf: Even Børsum

Produsent: Emnet Kebreab

Med: Jon Bleiklie Devik, Siren Jørgensen, Marianne Krogh og Julie Moe Sandø

5

De bokstavelig talt vrenger seg på scenen, de fire skuespillerne som sammen

bærer denne forestillingen. Jon Bleiklie Devik, Siren Jørgensen, Marianne

Krogh og Julie Moe Sandø – det gir liten mening å fremheve en enkelt på

bekostning av de andre, for de trer inn og ut av rollene og skifter karakter,

stemme og uttrykk i ett sett gjennom den halvannen timen dette varer.

Alle spiller alle, for å si det enkelt. Og det fungerer glimrende, selv når Jon Bleiklie Devik trer inn i rollen som mor og forteller, eller når de tre kvinnene i tur og orden «er» Daniel. Scenografien er konsentrert om et firkantet bygg med

vinduer, dører og trapp – rammene rundt et liv og en familie i evig kamp. En

kamp for å få livet med Daniel til å henge sammen, og en kamp med byråkratiet

og helsevesenet som vil tvinge en psykiatrisk diagnose på Daniel. Og

selvfølgelig en kamp for å bli sett og anerkjent både som omsorgspersoner og

som pårørende.

Ut av dette kommer det en dynamisk og fysisk teaterprestasjon, der tablåer fra et

liv med autisten Daniel skildres på tidvis utagerende vis, ganske i tråd med den

virkeligheten romanen «Tung tids tale» beskriver.

Igjen har regissør Marit Moum Aune vist sin helt spesielle evne til å gjøre

samtidslitteratur om til vedkommende og medrivende samtidsteater. Ved å ta i

bruk teaterrommets muligheter, og samtidig redigere i teksten slik at kjernen

kommer enda tydeligere fram.

Olaug Nilssen har selv sagt at romanen kan leses som en politisk ytring, mens

andre helst vil sette morskjærligheten i sentrum for stykkets tematikk. Etter å

både ha lest boken og sett teaterstykket er det viktigste som sitter igjen hos meg

kanskje dette: Autisme er ikke noe som kan håndteres ved hjelp av andre

begreper eller ved å lete etter konvensjonelle, psykologiske

årsakssammenhenger. Autisme er mer enn nok i seg selv, en tilstand som det er

viktigere å behandle enn å forklare.

Begrepet politisk teater gir kanskje ikke mening for så mange lenger. Men i

likhet med romanen er teateroppsetningen av «Tung tids tale» blitt en

kunstnerisk opplevelse som jeg tror kan vise seg å ha politisk effekt.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk