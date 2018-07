MAT FOR ALLE: Jonathan Gold skrev om hele det kulinariske landskapet i Los Angeles og gjorde maten både forståelig og tilgjengelig for mange. Foto: MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Verdenskjent mat-journalist er død

Publisert: 22.07.18 11:34

RAMPELYS 2018-07-22T09:34:16Z

Den Pulitzer Prize-vinnende Jonathan Gold ble 57 år gammel. Han skrev om mat for folk flest og sjelden fra de fine flotte og dyre restaurantene i Los Angeles.

Gold er regnet som en av verdens mest kjente mat-kritikere.

Han var først tilknyttet L.A. Weekly i en årrekke, men begynte i Los Angeles Times i 2012. Det er hans egen avis som først omtaler dødsfallet.

– Han skrev om hele det kulinariske landskapet i Los Angeles , og gjorde maten både forståelig og tilgjengelig for mange, skriver avisen om Jonathan Gold.

Gold døde av kreft i bukspyttkjertelen etter at han fikk påvist sykdommen i begynnelsen av juli.

– Jeg forsøker å demokratisere maten, og på den måten få folk til å leve i hele byen. Jeg vil så gjerne at folk ikke skal være så redde for sine naboer, sa han i et intervju i 2015.

Mannen som med glimt i øyet kalte seg for « The belly of Los Angeles» på Twitter, løftet frem byens mat fra alle verdenshjørner. Enten det var fra Burma, Pakistan, Peru, India - eller rett og slett byens enkle hamburger- og pølseboder.

Dermed har to av USAs mest profilerte mat-kritikere gått bort i løpet av kort tid. CNN-programlederen Anthony Bourdain tok sitt eget liv i begynnelsen av juni. Han jobbet i en årrekke i TV-kanalen CNN , hvor han tok seerne med rundt omkring i verden.