BOK OM HENNES LIV: Gunhild Stordalen bekreftet lørdag at boken om hennes liv – og organisasjonen EAT – kommer på Pilar forlag til høsten. Her er hun avbildet under EAT-konferansen i Stockholm i juni i år. Foto: MAGNUS SANDBERG

Gunhild Stordalen om selvbiografien: – Tanken er at boken skal snakke for seg

Publisert: 04.08.18 18:52 Oppdatert: 04.08.18 20:25

RAMPELYS 2018-08-04T16:52:56Z

EAT-gründer Gunhild Stordalen bekreftet at boken om hennes liv kommer til ut til høsten, og takker ektemannen Petter Stordalen for støtte og veiledning i arbeidet.

Fra en solseng i St. Tropez i Frankrike delte EAT-gründer Gunhild Stordalen (39) fredag et bilde av utkastet til forsiden av boken om henne, som kommer på Pilar forlag til høsten.

På bildet har boken tittelen «Det store bildet» og underteksten «Min historie fortalt til Jonas Forsang».

Takket ektemannen

Lørdag delte Stordalen et nytt bilde, hvor hun sitter jublende på skuldrene til ektemannen Petter Stordalen, med mac’en i hånden:

«Historiefortelling er en kunst, så da jeg skulle fortelle historien om livet mitt – og EAT – spurte jeg den beste kunstneren jeg kjenner til å holde pennen. Etter to intensive år med arbeid, og ved å stå på skuldrene til min mentor, er boken nå ferdig», skriver hun under bildet.

Videre takker hun forfatter Jonas Forsang, og ektemannen Petter Stordalen for støtten i arbeidet med boken:

«Takk til Jonas Forsang for å aldri gi meg opp, og til Petter Stordalen for støtte og veiledning – så stolt av hva vi har laget sammen», skriver hun videre.

Vil la boken snakke for seg

Stordalen vil ikke bekrefte endelig tittelen på boken, men skriver følgende til VG:

– Tanken er at boken skal snakke for seg selv, så i denne omgang tenker jeg ikke si noe om innholdet.

Stordalen er grunnlegger og arbeidende styreleder av organisasjonen EAT, som jobber for å få politikere, næringsliv, akademia og sivilsamfunn til å samarbeide for et mer bærekraft globalt matsystem, for å gi verdens stadig voksende befolkning et sunt og balansert kosthold.

Fortalte om sin nye livsstil

Hun har tidligere vært åpen om at hun i 2013 ble diagnostisert med bindevevssykdommen systemisk sklerodermi, og de tøffe behandlingene hun har vært gjennom i etterkant.

I et intervju med VG i juni i år fortalte hun om hvordan hennes nye livsstil hadde gitt henne mer overskudd og energi.

– Jeg har trent og spist sunt hele livet, men nå har jeg også blitt mer bevist på betydningen av andre faktorer, som søvn og mindfulness. Jeg har tenkt at jeg har så dårlig tid fordi det haster sånn å løse de globale problemene, samtidig som det er så stort momentum og så mye endringsvillighet at vi faktisk har mulighet til å forandre systemet, sa hun til VG.

Bestselgende Petter Stordalen-bok

Pilar- forlegger Jonas Forsang, som har ført boken i pennen, har også skrevet den bestselgende biografien «Jeg skal fortelle deg min hemmelighet», om Gunhilds ektemann, Petter Stordalen.

Jonas Forsang, tidligere også kjent som artisten Apollo , har fått mye oppmerksomhet tidligere i år på grunn av det mye omtalte bok-kuppet til Petter Stordalen.

Lest? Gunhild Stordalen: – Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om mat, jeg bryr meg om mennesker

Stordalen gikk inn som investor i hele tre forlag, Pilar, Capitana og Gloria, som nå er samlet i en familie.

Til høsten er han også aktuell med biografien om Petter Northug.

Les også: Petter Northug med selvbiografi