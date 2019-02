TOK SLUTT: Forholdet mellom Bella Thorne (til venstre) og Tana Mongeau er over. Foto: Kevin Mazur / Getty Images North America

Bella Thorne bekrefter brudd med én av sine to kjærester

Den amerikanske skuespilleren sto fram og fortalte at hun hadde både gutte- og jentekjæreste. Nå er ett av forholdene over.

Publisert: 28.02.19 16:04







I fjor høst røpet skuespiller Bella Thorne (21) overfor Los Angeles Times at hun er i et forhold med både en mann og en kvinne. Til den amerikanske avisen fortalte hun nemlig at hun var sammen med rapperen Derek Smith (31), bedre kjent som Mod Sun og Youtube-stjernen Tana Mongeau (20).

Nå er bekrefter «Famous in Love»-stjernen at det er slutt med en av dem.

«Tana og jeg er ikke sammen lenger. Vær så snill, ikke spør mer. Vi elsker dere, folkens», skriver hun i en spørsmål-svar-seanse på Twitter , skriver Daily Mail.

Vloggeren Mongeau, som har over 1,6 millioner Youtube-abonnenter, bekrefter også bruddet.

«Jeg elsker henne for alltid, hun forandret livet mitt. Jeg har ikke så lyst til å snakke om det», skriver Tana, som senere likevel innrømmer at hun tar bruddet tungt.

«Dette har knust hjertet mitt. Men jeg skal være tøff, så lenge hun er det».

Nyheten om bruddet kommer under én måned etter at Bella Thorne åpnet opp om forholdet til Tana for Gay Times.

– Jeg tror ikke at noen egentlig forstår båndene jeg har med Mod eller Tana. Vi fleiper med det å være, men vi setter ikke et stempel på det, og ønsker ikke å bli satt i bås. Det er som det er, sa 21-åringen, som ikke la skjul på at hun er kritisk til hvordan verden ser på biseksuelle.

– Det virker som at ingen forstår biseksualitet i det hele tatt. I denne verden er du enten homofil eller heterofil, det finnes liksom ikke noe midt imellom, uttalte hun.

HOLDER KOKEN: Bella Thorne og Derek Smith, bedre kjent som Mod Sun, er fortsatt kjærester. Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN

Bekreftelsen på forholdet mellom Bella Thorne og Tana Mongeau kom i fjor sommer i form av et kyssebilde på Instagram, der Thorne skrev «Søte jenta mi».

Skuespiller Thorne slo for alvor gjennom i rollen som CeCe Jones i Disney-serien «Shake it up». I senere tid har hun vært å se i flere filmer og serier.