Programleder Espen Aas om «Dagsnytt 18»-stuntet: – Jeg er fortsatt sint

RAMPELYS 2019-01-21T20:55:59Z

NRK-medarbeideren er lite imponert over oppførselen til komiker Yousef Hadaoui.

Publisert: 21.01.19 21:55

Det ble dramatisk i mandagens «Dagsnytt 18» på NRK, der TV-produsent Trond Kvernstrøm, samt komikerne Trine Lise Olsen og Yousef Hadaoui deltok for å debattere fredagens «Humorprisen», som de siste dagene vært i hardt vær etter at ingen kvinner vant pris.

Blant de som har vært kritiske er komiker Sigrid Bonde Tusvik, som har fortalt at hun forlot arrangementet i protest.

Men debattprogrammet fikk aller mest oppmerksomhet for et humorstunt i regi av Yousef Hadaoui, som til slutt ble bedt om å forlate studio på direkten.

Se hele opptrinnet øverst i saken!

Til VG forteller programleder Espen Aas at han reagerte kraftig på det han var vitne til i sin egen sending.

– Jeg synes det var idiotisk. Og jeg er sint fortsatt. Det var ikke morsomt for noen, bortsett kanskje for denne satireredaksjonen. Vi har jobbet mye med denne debatten og anser den som viktig. Og med det følger forventninger for både deltagere, oss som jobber med det - og seerne, sier han.

Ifølge programlederen, skjønte han tidlig at det bar feil avsted.

– Det gjorde meg irritert, forteller programlederen, som gir følgende beskrivelse av sekundene etter at han hadde sendt komikeren på dør.

– Han bare gikk. Noen prøvde å forfølge ham, men han forsvant bare ut av venterommet på utsiden av studio. Så vi ble ikke noe klokere, og måtte bare fortsette sendingen. Det er ikke ofte man kaster debattdeltagere på dør. Vi har fått utrolig mange reaksjoner fra seere. Enkelte lurer på om han var ruset eller forstyrret.

Stuntet fikk konsekvenser for de andre gjestene i mandagens debatt, mener Aas.

– Gjestene ble forvirret, sånt går jo utover tryggheten for gjestene våre. Det ender i en situasjon man ikke har kontroll på. I etterpåklokskapens lys skulle jeg kanskje kastet ham ut tidligere, sier NRK-programlederen til VG.

Til NRK sier komiker Yousef Hadaoui at det hele var et stunt, og viser til den kommende episoden av kanalens humorprogram «Satiriks». Ifølge NRK skal komikeren ha forsøkt å gi inntrykk av at han hadde en ulv som forfulgte ham inn i studioet.

– Man må jo spice opp litt, da. Det var litt tørt og så er det på en måte noen som snakker til meg hele tida. Så det var litt vanskelig å høre på hva han hadde å si når det er en dude som snakker til meg, sier komikeren.

Redaktør i underholdsavdelingen i NRK, Charlo Halvorsen, kaller det hele for en tullete opptreden.

– Det var ikke avklart med redaksjonssjefen for Satiriks eller meg. Jeg har snakket med prosjektlederen og det skal ikke gjenta seg, sier han.