TI DAGER: Anthony Scaramucci var kommunikasjonssjef i Det hvite hun i kun ti dager. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Trumps tidligere kommunikasjonssjef skal være med i Big Brother

RAMPELYS 2019-01-13T20:55:02Z

Anthony Scaramucci, som i ti dager var Donald Trumps kommunikasjonssjef, skal være med i kjendisversjonen av reality-programmet Big Brother.

NTB

Publisert: 13.01.19 21:55

Det skriver Hollywood Reporter .

Scaramucci var kommunikasjonssjef i Det hvite hus i ti dager sommeren 2017, og hans ansettelse førte blant annet til at pressetalsmann Sean Spicer sa opp i protest.

Sparkingen av Scaramucci ble sett på som et forsøk fra daværende stabssjef John Kelly på å roe ned det som ble beskrevet som et «kaos» i Det hvite hus. I forkant av sparkingen hadde Scaramucci skjelt ut to av Trumps daværende rådgivere.

Scaramucci kom også med flere vulgære uttalelser til en journalist om Trumps medarbeidere, blant annet om den nå avgåtte stabssjefen Reince Priebus og Trumps tidligere strateg Steve Bannon.

Scaramucci er ikke den første Trump-medarbeideren som deltar i serien. I den første sesongen deltok Omarosa Manigault Newman, som har vært politisk rådgiver for presidenten.

I programmet avslørte hun at hun hadde følt seg diskriminert som den eneste svarte kvinnen blant mange hvite menn i Trumps stab, og at hun hadde forsøkt å stoppe presidenten fra å sende ut det hun beskriver som «upassende» Twitter-meldinger.