I TRØBBEL: Det skal ha blitt dramatisk da Lionel Ritchies sønn, Miles Brockman Richie, lørdag ble nektet adgang i flyet fra Heathrow i London. Foto: Pierre Suu / Getty Images Europe

TMZ: – Lionel Ritchies sønn fremsatte bombetrussel på Heathrow

RAMPELYS 2019-01-21T23:53:14Z

Miles Brockman Richie skal ha blitt pågrepet av politiet etter å ha skapt kaos på den engelske lufthavnen.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 22.01.19 00:53

Lionel Ritchies eneste sønn, modellen Miles Brockman Richie (24), skal lørdag ha blitt pågrepet på den engelske lufthavnen Heathrow. Det skriver det amerikanske nettstedet TMZ , som av øyenvitner har fått fortalt at 24-åringen, av uvisse årsaker, skal ha blitt nektet adgang i flyet.

Det skal ha gjort ham rasende. Så rasende at han ifølge vitnene skal ha sagt at han hadde en bombe med seg i vesken, som han ville detonere om ikke han kom seg med flyet. Dermed ble sikkerhetsvakter tilkalt, uten at dramaet var over av den grunn.

Ifølge TMZ skal han nemlig ha slått til en av vaktene, før politiet fikk tatt seg av ham.

Nettstedet skal gjentatte ganger ha forsøkt å få en kommentar fra Miles Brockman Richie-leiren. Men de har ikke svart på henvendelsene. Politiet derimot, bekrefter at en 24 år gammel mann har erkjent at han kommuniserte falsk informasjon på flyplassen, for deretter å ha fremsatt en bombetrussel og ha utøvd vold.

Senere skal han ha blitt løslatt.

Lionel Ritchies sønn har nettopp vært i Storbritannia i forbindelse med moteuken i London , som fant sted i forrige uke. Miles har kontrakt med IMG Models.