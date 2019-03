FENGSLET: Phil Spector på det ferskeste politifotografiet – fra 2017. Foto: AP

Phil Spector selger drapsboligen

Den som vil flytte inn i villaen der musikkprodusent Phil Spector skjøt og drepte skuespiller Lana Clarkson, må bla om nærmere 50 millioner kroner.

Ti år er gått siden den verdensberømte musikkprodusenten ble dømt til fengsel med en minstetid på 19 år for å ha skutt og drept den 40 år gamle skuespilleren Lana Clarkson i 2003.

Nå er åstedet – villaen og den enorme eiendommen oppe i åsen i Alhambra i Los Angeles – lagt ut for salg. Boligen, som er franskinspirert og går under navnet Pyrenees Castle.

Prislappen er på 5,5 millioner dollar, drøyt 46 millioner norske kroner, melder Wall Street Journal. Blant annet skal villaen ha ni soverom. Spector kjøpte selv boligen i 1998.

SELGES: Phil Spector kvitter seg med hjemmet sitt, der han drepte en kvinne for 16 år siden. Foto: Richard Hartog / AP

2016: Drapsdømte Phil Spector vil skilles

Clarkson ble funnet død i en stol, skutt med ett enkelt skudd. Da politiet kom til åstedet, etter at Spectors sjåfør hadde tilkalt dem, sto Spector utenfor huset med pistolen i hånden.

DREPT: Lana Clarkson ble 40 år. Foto: Damian Dovarganes / NTB scanpix

Rettssaken: Blodig våpen lagt frem for juryen

Phil Spector (79) var løslatt mot kausjon helt fra drapsnatten til rettssaken kom opp i 2007. Juryen klarte ikke den gangen å komme til enighet, så rettssaken ble erklært ugyldig. Da den kom opp på nytt – to år senere – ble Spector dømt til å sone 19 år bak murene. Han vil være 88 år før han kan søke om å slippe ut av fengsel.

Bakgrunn: Sa ja til å betale drapsofferets mor

Musikkprodusenten sliter med svært dårlig helse. De siste årene skal han blant annet ha slitt med taleevnen. Han soner i en egen helseavdeling i fengselet, hvor de sykeste fangene får behandling ved behov.

Alltid nektet skyld

Spector har i avhør forklart at han tok med seg Clarkson hjem etter en tur på byen. Den verdensberømte musikkprodusenten har hele tiden nektet skyld for å ha skutt og drept henne. I stedet har Spector fastholdt at Clarkson døde for egen hånd, ved et uhell, da hun i beruset tilstand kysset pistolmunningen.

The Sacramento Bee har i anledning salget postet video inne fra boligen som nå skal skifte eier.

Spector-vitne: – Dette var drap

Phil Spector skapte seg et navn i musikkindustrien på 60-tallet og har jobbet med superstjerner som Beatles, Righteous Brothers, Cher og Tina Turner. I 1989 ble han innlemmet i Rock Hall of Fame. Blant klassikerne han har produsert, er «You've Lost that Loving Feeling», «Da Doo Ron Ron» og «Be My Baby».

79-åringen, som skal ha en formue på over 300 millioner kroner, har ord på seg for å ha revolusjonert popbransjen med sin spesielle «Wall of Sound»-teknikk. Nyheten om drapet slo ned som en bombe, og saken vakte voldsom oppmerksomhet i pressen verden over.

Lana Clarkson, som aldri lyktes i å få det store gjennombruddet i Hollywood, er mest kjent fra filmen «Barbarian Queen». Hun hadde også mindre roller i TV-serier som «Xena», «Knight Rider» og «A-Team».