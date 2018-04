FRARØVET MILLIONRING: Kim Kardashian West ble ranet i Paris i oktober 2016. Foto: Reuters

Ny mann tiltalt for Kardashian-ranet

Publisert: 13.04.18 20:46

2018-04-13

Fransk domstol har tiltalt en ellevte mann for det brutale ranet av Kim Kardashian i Paris for ett og et halvt år siden.

Det var i oktober 2016 at Kim Kardashian West ble ranet i Paris . Siden den gang har 10 menn blitt tiltalt for det brutale ranet. Fredag tok den franske domstolen ut tiltale mot nok en av bakmennene, melder AFP.

Den 28-år gamle mannen er tiltalt for væpnet ran, konspirasjon til kriminell virksomhet og for å ha holdt superstjernen fanget mot hennes vilje.

Ranet av Kardashian er det største ranet av en privatperson i Frankrike de siste tyve årene.

Kim Kardashian var i Paris i forbindelse med moteuken, da hun ble overfalt og ranet på hotellet der hun bodde. Fem menn kneblet henne, bandt henne fast på hender og føtter og låste henne inne på baderommet i den private leiligheten der hun bodde.

Hun har i ettertid fortalt at hun var redd for å bli voldtatt.

Mennene kom seg unna med smykker til en verdi av ni millioner euro (over 80 millioner norske kroner), blant annet Kims forlovelsesring verdt fire millioner euro.

Stakk av på sykkel

En av ranerne mistet et diamant-kors da han rømte fra åstedet på sykkel. Korset ble funnet ett par timer senere, men er det eneste smykket som har kommet til rette etter ranet.

60 år gamle Aomar Ait Khedache, som politiet tror er lederen for den kriminelle ligaen, har fortalt etterforskere at han slet med å finne en kjøper til Kardashians 18,88 karat diamantring. Ringen, som Kim har vist frem på Instagram en rekke ganger, var for gjenkjennelig og at han til slutt ga den videre til en ukjent tredjepart.

Politiet tror deler av tyvgodset ble solgt i Belgia.