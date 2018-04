Sandra Lyng forlovet med Lasse Langerud

Nylig avslørte Sandra Lyng (31) at hun venter barn. Nå kommer en ny, koselig familienyhet for artisten.

På sin YouTube-kanal avslører nemlig Lyng at hun ble fridd til på bursdagen sin, 18. april.

«I denne videoen kan du se at Lasse frir til meg», skriver hun i teksten på videoen.

– Dette kommer til å endre livet mitt for alltid. Det er en av de største tingene som har hendt meg, sier Lyng i videoen.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra Sandra Lyng, men overfor Dagbladet sier 31-åringen at hun ble utrolig glad og overrasket.

Ned på kne

– Det startet som den verste bursdagen. Jeg trodde jeg skulle møte en venninne, men så kunne ikke hun. Så skulle jeg møte besteveninnen min, men så kunne ikke hun heller. Jeg ringte til og med mamma og spurte om hun kunne komme på besøk, men hun hadde heller ikke mulighet. Der sitter jeg, litt småkvalm og gravid, og føler at det her er den verste bursdagen. Jeg følte meg så ensom, og tenkte at det var den bursdagen. forteller Lyng i videoen, før hun fortsetter:

– Så kom kjæresten min hjem og ba meg ut på middag. Når vi kommer dit og tror at vi bare skal spise, så ser jeg venninnen min, hun som jeg egentlig skulle møte. Så ser jeg mamma, som egentlig var opptatt, og lillesøsteren min, som egentlig ikke kunne møtes. Alle synger bursdagssangen, og tar meg helt på fersken, jeg ble helt satt ut. Så har vi det kjempekoselig, vi spiser et deilig måltid, og så skjer det her, sier hun.

I videoen ser man Joachim reise seg opp foran en vennegjeng som er samlet for å feire artistens bursdag. Han sier noen ord, før han går ned på kne og frir.

En jublende Lyng svarer ja - opptil flere ganger.

For en knapp uke siden avslørte Lyng i VG at hun er gravid . Da sa hun imidlertid ikke noe om at hun også var forlovet, selv om frieriet altså skjedde noen dager i forveien.

