Gunnar Greve forlater «Idol»

Finalen i «Idol» går lørdag kveld. Det blir også Gunnar Greves siste sending.

TV 2 meldte først om musikkprofilens avgang. TV-seerne har nok lagt merke til fraværet til den profilerte manageren gjennom årets sesong. Han pendler nemlig til Asia for å bygge opp et nytt plateselskap for elektronisk musikk. Både Ina Wroldsen og Astrid S har steppet inn for ham i dommerpanelet.

– Gjennom god dialog med mine arbeidsgivere i TV 2 og produksjonsselskapet Fremantle fikk jeg støtten jeg trengte til å kunne gjennomføre årets sesong med «Idol» parallelt med denne nye jobben, sa manageren i en pressemelding som ble sendt ut i høst.

Til TV 2 har Greve, som representerer superstjernen Alan Walker, forklart at det ble for mange baller i luften, og at han derfor ikke har tid til å jobbe med «Idol» fremover.

Det er med tungt hjerte han forlater programmet, og han takker for mange fine år og stunder, ifølge kanalen.

Greve har til sammen sittet bak dommerbordet gjennom fem sesonger. Denne sesongen ved siden av Tshawe Baqwa og Silje Larsen Borgan.

– Gunnar er et inspirerende og kompromissløst musikkmenneske som jeg har enorm respekt for. For å oppfylle drømmer må noen ting vike, og dette opplever jeg som helt naturlig. Han blir garantert savnet av både seere og en samlet produksjon. Gleder meg til å følge hans eventyr som bransjekollega og «Idol»-søster, skriver Borgan i en melding til VG.

Programdirektør i TV 2, Jarle Nakken, bekrefter Greves avgang til VG i en SMS.

– Gunnar har vært med oss i fem sesonger – altså halve levetiden til «Idol» i Norge – og har vært en enorm ressurs i rollen som «Idol»-dommer. Ikke bare er han drivende dyktig og faglig sterk, han er rett og slett en veldig fin fyr å ha på «Idol»-laget også når kameraene er av, skriver Nakken.

– Men alt kommer til en ende, og vi har full forståelse for at sesong ti av «Idol» blir hans siste bak dommerbordet. Vi er svært takknemlige for innsatsen Gunnar har lagt ned i og for «Idol på TV 2, avslutter han.

Det har foreløpig ikke lykkes VG i å få en kommentar fra Greve.

Det er lørdag finale i TV 2-programmet, og seieren står mellom Kristian Raanes (22) og Øystein Herkedal Hegvik (18). Carlisle Sienes (21) måtte se seg slått på målstreken forrige uke.

