VANT: Øystein Hegvik (18) imponerte Norge og stakk av som vinneren av «Idol» 2018. Foto: Frode Hansen / VG

Øystein Hegvik sang seg helt til topps: – Jeg bare flirer

RAMPELYS 2018-12-15T18:45:07Z

Øystein Herkedal Hegvik (18) og Kristian Raanes (22) kjempet mot hverandre i finalen. Til slutt var det Hegvik som stakk av som vinneren av «Idol» 2018.

Publisert: 15.12.18 19:45 Oppdatert: 15.12.18 21:52

– Jeg bare flirer, svarer Øystein Hegvik på VGs spørsmål om hvordan det føles å være vinneren av «Idol» 2018.

Det var en takknemlig 18-åring som snakket med VG etter sendingen. Planen til Hegvik er å ta en juleferie med god samvittighet, men først skal han feire seieren med venner og familie.

– Jeg er bare så evig takknemlig og lettet. Jeg husker nesten ikke hva jeg har gjort, forteller Hegvik.

Kristian Raanes tok kveldens sølvmedalje, men er imidlertid storfornøyd med andreplassen.

– Jeg unner Øystein det så mye. Dette er mer enn jeg kunne drømt om. Det er ekstra deilig - i og med at det er Øystein som stikker av med seieren, sier Raanes til VG.

I oktober skrev VG at Hegvik var «Idol»-favoritten , som fikk terningkast seks under folkets dom. VGs anmelder Marius Asp er enig og mener rett person vant årets «Idol»-sesong.

– Øystein har markert seg som en av særdeles få Idol-deltagere i år det faktisk frister å høre igjen når spetakkelet har lagt seg, sier Marius Asp.

VG og leserne har anmeldt deltakernes opptredener gjennom hele sesongen, og i kveld ble ikke et unntak.

Rørte dommerpanelet

Kristian Raanes og Øystein Hegvik har i flere uker kjempet seg gjennom «Idol»-sendinger. I kveld fremførte finalistene tre låter hver.

Først ut til å opptre var 18-åringen fra Ørland med låten «Berlin» av Ry X, som fikk dommer Gunnar Greve tydelig rørt. Hegvik fikk stående applaus fra hele dommerpanelet.

22-åringen fra Orkdal, som var nummer to med «Dancing On My Own» av Robyn, fikk terningkast fire av VGs anmelder - men imponerte imidlertid dommerne.

– Det du leverer som artist er langt utenfor det mange av artistene i Norge kan levere, sa dommer Gunnar Greve.

Finalistenes andre låt som skulle fremføres, var en låt som finalistene selv mente var verdig nok for en finale. Raanes valgte ut Keith Urbans «Somebody Like You» for å overbevise TV-seerne.

– Nå fikk vi forsmak på artisten Kristian Raanes, sa Silje Larsen Borgan om 22-åringens andre opptreden, som igjen fikk terningkast fire av VGs anmelder.

Hegvik fortsatte kvelden med «Running to the Sea» av Röyksopp og Susanne Sundfør.

– Du klarer å få oss til å glemme originalen. Det er ganske godt gjort, sa Gunnar Greve.

Finalistene fikk gjøre sine egne versjoner av «Before I Go» i sine siste opptredener. Raanes var førstemann ut til å opptre låten, som igjen fikk en terningkast fire av VGs anmelder.

– Han kler formatet, men hvor er gnisten og sulten? Den uteblir dessverre, sier VGs anmelder.

Hegvik sin versjon av låten imponerte imidlertid VGs anmelder, som fikk kveldens andre femmer.

– Dette er den eneste logiske vinneren av «Idol» 2018, sier VGs Marius Asp.

Dommerens siste sending

Lørdag ble det kjent at Gunnar Greve (36) skulle forlate «Idol» som dommer for å fokusere på tre jobber istedet for fire - å være pappa, ledelsen av plateselskapet MER og oppstarten av plateselskapet Liquid State i Asia.

Under årets sesong har han tatt med seg sine dommerkolleger Tshawe Baqwa (38) og Silje Larsen Borgan (33). Greve har sittet som dommer for programmet gjennom fem sesonger, men i kveld blir det hans siste «Idol»-sending.