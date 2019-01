31 OPERASJONER: Det tok tre år med operasjoner etter den katastrofale ulykken. Foto: Frode Hansen/VG Grafikk: Tom Byermoen

Karina Hollekim ble operert 31 ganger etter marerittulykken

MALLORCA/BRISKEBY (VG) Det er 12 år siden toppidrettsutøveren knuste underkroppen i en fallskjermulykke. Fortsatt merker hun ulykken på kroppen, men føler seg heldig som i det hele tatt kan gå.

I 2006 skulle Karina Hollekim og noen venner av henne basehoppe i pausen av verdenscupen i paragliding i Sveits. Den da 29 år gamle Hollekim begynte plutselig å spinne ukontrollert, og lander i på en kampestein med en fart på 100 kilometer i timen.

Begge beina knuses, og på sykehuset i Sveits får hun beskjed av legene at hun ikke kommer til å gå igjen. Gjennom en periode på tre år går hun gjennom 31 operasjoner i armer, rygg og bein. I lårene har hun jernstenger og flere skruer. Det ene lårbeinet ble byttet ut da det var råttent, og til sammen har hun 16 operasjoner i det høyre låret.

En karriere stappfull av daglige adrenalinkick fikk en bråstopp.

– Jeg ble sittende i rullestol med beskjed om at jeg aldri kunne gå igjen. Det første fokuset med to ben som ikke fungerer handler da ikke lenger om adrenalin, men om å komme tilbake til hverdagen og fungere som et normalt menneske, forteller Hollekim da VG møter henne på Mallorca under «Mesternes mester»-innspilling.

De voldsomme «kickene» tar hun seg ikke tid til å savne.

– Mange spør om jeg savner basehopping. Jeg savner miljøet og samholdet vi hadde. Men kickene ... Vel, jeg hadde sikkert savnet det hvis jeg kjente etter, men jeg prøver heller å fokusere på gledene jeg har nå. Å kjenne på ting man ikke kan lenger, gjør en bare trist og lei.

– Fikk du psykologhjelp?

– Jeg gjorde det én gang, men det var ikke noe for meg. Psykologen åpnet dører til disse spørsmålene, og det hadde jeg ikke energi til. Jeg måtte bruke energien jeg hadde til å bli bedre. Profesjonell hjelp var ikke noe for meg, men jeg sier ikke at det ikke kan hjelpe andre.

Stolt over «Mesternes mester

12 år etter ulykken deltar hun i «Mesternes mester» på NRK . Hun og de andre deltagernes samles på Bølgen og Moi i Oslo for å se på den første episoden sammen.

Hun forteller at utfordringene på Mallorca ga henne en økt selvtillit hun har savnet de siste årene.

Selv om det har gått mange år siden ulykken, er det fortsatt enkelte aktiviteter Hollekim ikke kan gjøre. Løping må hun holde seg unna, brå vendinger kan være smertefullt og hun bør ikke falle.

Hun sier hun har funnet roen uten kick, og klarer å se små gleder man ellers ville tatt for gitt.

– Som å tusle ut på kjøkkenet barbeint!

– Jeg er litt som en gammel dame med gikt, jeg kjenner det knirke litt i stålverket innimellom, forteller hun lattermildt.

Det stopper henne imidlertid ikke fra å ha en aktiv hverdag.

– Jeg elsker å være ute i naturen med de små guttene mine, forteller 42-åringen.

Sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn trenger hun heldigvis ikke å bekymre seg over lenger etter at det kom nye kroppsskannere, påpeker hun og ler.

Ga aldri opp

Til tross for den katastrofale ulykken har hun holdt motet oppe, og lot seg ikke knekke av legenes første prognoser. Hun er takknemlig for helsevesenet hjemme i Norge som ikke ga henne opp, og for menneskene rundt som støttet henne.

– Også er jeg sta som et esel, så for meg var det ikke noe alternativ å ikke gjøre alt i min makt for å bli best mulig, sier hun. Jeg ville aldri klart dette alene uten familie, venner, fantastiske fysioterapeuter og trenere. De var der og pushet når jeg trengte det, og ga meg en god klem når jeg trengte det. Man måtte gi seg selv lov til å være trist også.

I «Mesternes mester» møter man ti deltagere som har lagt opp sin idrettskarriere. For noen er det selvvalgt, men for Hollekim var det ikke mulig å fortsette etter det brutale fallet.

– Fordelen er at skaden er så omfattende at det ikke er aktuelt å komme tilbake til idretten, mener hun.

Hun forteller at det føltes som å miste identiteten da hun ikke kunne fortsette som utøver, men at hun klarte å snu det til noe positivt.

Føler seg heldig

Hollekim begynte å stille seg selv spørsmålet «hvem er jeg?», og kom fram til at hun er mer enn basehopping og skikjører.

– Det var et ganske deilig sted å begynne. Man får en ny start i livet.

Hun legger likevel ikke skjul på at det å komme tilbake til en normal hverdag var «drittøft».

– Det er det ingen tvil om. Men jeg er privilegert som hadde muligheten til å komme tilbake, og jeg føler meg heldig.

Etter ulykken fikk hun en forespørsel om å holde et foredrag for 1500 kvinner på i konserthuset. Hun nølte ikke før hun sa ja.

– Følelsen av at historien min hadde en betydning for noen, ga mening for meg. Nå jobber jeg som mentor og lederutvikler for idrettsutøvere og den vanlige mann i gaten, forteller hun.

Hun bor sammen med kjæresten Benjamin Jensen som hun har sønnene Liam (4) og Dennis (3) med.