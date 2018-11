REAGERER: Popstjernen Katy Perry ha engasjert seg i skogbrannene i California og reagerer sterkt på presidentens utspill i dag. Foto: REUTERS

Popstjernen refser Trump for hjerteløs brann-kommentar

Popstjernen Katy Perry gikk i ettermiddag hardt ut mot president Trump, og mener han forsøker å utnytte de voldsomme skogbrannene i California politisk.

De voldsomme skogbrannene som herjer de sørlige delene av delstaten har blant annet drevet stjerner som Kim Kardashian West, Will Smith, Caitlyn Jenner og Denise Richards fra husene sine. Lady Gaga og Guillermo del Toro frykter også for at deres hus blir flammenes rov, ifølge The Guardian.

President Donald Trump, som er i Paris på offisielt besøk i forbindelse med 100 årsmarkeringen av slutten på 1. verdenskrig, fant likevel tid til å sende ut en Twitter -melding hvor han kommenterer California -brannene.

– Det finnes ingen annen grunn for de massive, dødelige og kostbare skogbrannene i California enn at forvaltningen av skogene er så elendig. Milliarder av dollar bevilges hvert år, med så mange liv som går tapt på grunn av alvorlig svikt i forvaltningen av skogene. Fiks dette, eller så stopper de føderale bevilgningene, skrev han i Twitter-meldingen sin.

Det fikk den amerikanske popstjernen til å reagere sterkt.

– Dette er et fullstendig hjerterått utspill. Her er det ikke politikk involvert. Bare hederlige amerikanske familier som mister hjemmene sine og mens du tvitrer, blir de evakuert til krisesentre, sier hun i sin Twitter-melding .

Ifølge ABC News har han kommet med tilsvarende påstander før.

«California-brannene er blitt blåst opp og gjort så mye verre av lovverket (i den demokratisk styrte delstaten, red.anm.) som ikke tillater at man bruker tilgjengelig vann i nærheten, men må hente fra Stillehavet.», tvitret han i august.

Presidentens uttalelser ble tilbakevist av brannmyndighetene.

– Vi har mer enn tilstrekkelig med vann for å bekjempe disse brannene, sa en brannsjef til abcnews.com

Ifølge AP, lørdag ettermiddag har skogbrannene som startet ved byen Paradise torsdag, hittil ødelagt 6.453 boliger og 260 forretningsbygg. Ytterligere 15.000 bygninger er truet og minst ni mennesker er omkommet i brannene.