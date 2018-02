SLUTT: Her er paret under en Louis Vuitton-middag på Louvre-museet i Paris i april 2017. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Aniston og Theroux separeres

Publisert: 16.02.18 00:30 Oppdatert: 16.02.18 01:18

RAMPELYS 2018-02-15T23:30:07Z

Jennifer Aniston (49) og Justin Theroux (46) går fra hverandre etter omkring to og et halvt års ekteskap.

Det opplyser de i en uttalelse til nyhetsbyrået Associated Press . De legger til at bruddet er gjensidig og at det skjedde på et kjærlig vis på slutten av fjoråret.

– Vi er fortsatt to bestevenner, som har bestemt oss for å gå fra hverandre som par, men vi ser fram til å fortsette vennskapet vårt, skriver Aniston og Theroux.

Paret sier de slipper nyheten selv for å begrense spekulasjoner.

– Normalt sett ville vi holdt dette privat, men med tanke på at rykteindustrien ikke klarer å stå imot en mulighet til å spekulere og finne på ting, ønsket vi å overbringe sannheten direkte, skriver paret.

Aniston, som blant annet er kjent fra serien «Friends» og den amerikanske skuespilleren Theroux forlovet seg i 2012 og giftet seg i en hemmelig seremoni i Los Angeles tre år senere.

De har ingen barn sammen.

Aniston var tidligere gift med superstjernen Brad Pitt, fra 2000 til 2005. Theroux har ikke vært gift før, men var i et mangeårig forhold med hårstylisten Heidi Bivens.