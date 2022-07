DELER KAMPANJE: Kylie Jenner, Kim Kardashian og Kourtney Kardashian uttrykker overfor sine mange millioner følgere at de vil ha «gamle Instagram» tilbake.

Kardashian-søstrene om Instagram-endringer: − Vær så snill

Instagramdronningene, som til sammen har nærmere 900 millioner følgere, har delt en kampanje om å få tilbake «gamle Instagram».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag skrev VG at en rekke kjente norske profiler de siste dagene har delt sin frustrasjon over «nye Instagram» og repostet dette innlegget på sin instagramstory.

Brukeren som står bak innlegget skriver at hen ønsker å starte bevegelsen «Make Instagram Instagram again» for å «ta tilbake den gamle Instagrammen».

I skrivende stund har innlegget over 1,4 millioner likerklikk – et tall som stadig øker.

Instagram går for tiden gjennom store endringer, og satser blant annet på reels – et format som ligner på konkurrenten TikTok.

Innlegget er delt av kjente norske profiler som Sophie Elise, Triana Iglesias, Amalie Olsen, Nina Sandbech, Emilie Tømmerberg, Ida Johansen Aaserud og Nellie Krokstad – for å nevne noen.

Nå har også Kylie Jenner, Kim Kardashian og Kourtney Kardashian delt innlegget på sin Instagramstory.

Sammen med innlegget skriver de alle «vær så snill».

Info Instagram-endringene Instagram har tradisjonelt vært en bildeplattform, men har det siste året gått gjennom store endringer - blant annet etter at videoplattformen TikTok har blitt en stor utfordrer.

En av nøklene til TikToks suksess er algoritmen som anbefaler nytt innhold basert på brukerens interaksjon med videoene. I mai skrev Tek.no at det virker som Instagram fremover vil prøve noe av det samme.

Fra før har både Meta-eide Facebook og Instagram satset på såkalte «Reels» - et format som ligner på TikTok.

I mai lanserte de ytterligere en funksjon som lignet. Da annonserte de at «hovedfeeden» ville bli en fullskjermopplevelse der ett sveip tar deg rett til den neste videoen eller bildet.

desember sa Instagram-sjef Adam Mosseri at tjenesten ville gå tilbake til en visning av poster i kronologisk rekkefølge. Tidligere i år lanserte de derfor «Favoritter» og «Følger», to nye måter å velge hva man kan se i feeden. Dette er et aktivt valg brukeren må ta for å forlate den normale feeden - en funksjonen som ikke er tilgjengelig for alle brukere.

For noen er det mulig å fjerne såkalte «foreslåtte innlegg» i en viss periode - men dette er bare en funksjon som er tilgjengelig for noen brukere. Vis mer

Med Kylie Jenner sine 360 millioner følgere og Kim Kardashian sine 326 millioner er søstrene på topp-ti-listen over de aller mest fulgte kontoene på plattformen, ifølge Statista. Kourtney Kardashian har 192 millioner følgere.

I 2020 uttalte Kim at hun tjente mer på Instagram enn på realityserien «Keeping up with the Kardashians».

VG har sendt spørsmål til Instagram, foreløpig uten å ha fått svar.

Vil du ha «gamle Instagram» tilbake? Ja, synes Instagram var bedre før Nei, synes det er bra med endringer Merker ikke noen særlig forskjell Foretrekker andre plattformer

– Må slutte å konkurrere mot TikTok

Det er også opprettet en underskriftskampanje som i skrivende stund har over 74.000 underskrifter.

I desember sa Instagram-sjef Adam Mosseri at tjenesten ville gå tilbake til en visning av poster i kronologisk rekkefølge.

Tidligere i år lanserte de «Favoritter» og «Følger», to nye måter å velge hva man kan se i feeden. Dette er et aktivt valg brukeren må ta for å forlate den normale feeden, og funksjonen er ikke tilgjengelig for alle brukere.

Influencer Anette Hovland sa til VG mandag at hun ikke synes at Instagram er like gøy som det var før – og at hun opplever at innholdet ikke når ut til følgerne på samme måte som før.

REAGERER: Andrea Sveinsdottir og Anette Hovland er to av mange kjente ansikt som reagerer på Instagram sine endringer.

Les også: Influencere ut mot Instagram-endringer: − Helt krise

– Instagram må slutte å prøve å konkurrere med TikTok, for de taper! Og på veien ødelegger de forholdet til brukerne sine, sa Sveinsdottir til VG mandag.

Sveinsdottir sa endringene kan gjøre det vanskelige å jobbe som influencer, og hun tror mange kommer til å søke seg til andre plattformer dersom endringene vedvarer.

– En ting som kan skje er jo at det går utover samarbeid om det fortsetter slik det gjør nå. Man kan jo ikke fortsette å ta de samme prisene for eksempel, når man når ut til halvparten så mange som man vanligvis gjorde.