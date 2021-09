Reagerer på valgvaker: − Oppfører seg som om pandemien er over

Reaksjonene er sterke i kulturlivet etter bilder av elleville gledesscener og klemmer fra de politiske partienes valgvaker.

– Noen som ser én meters avstand? Hadde de noe som helst smittevern?

Det spørsmålet stiller lydtekniker Andre Trebbi i et facebook-innlegg tirsdag kveld med bilder fra Arbeiderpartiets valgvake.

– Alle oppfører seg som om pandemien er over, mens kulturen fremdeles lever under knallharde restriksjoner. Det er rett og slett ikke greit lengre, skriver han videre.

Dermed satte han nærmest fyr på Kultur-Norge. Innlegget er onsdag ettermiddag blitt delt rundt tusen ganger – og ord som gikk igjen er for eksempel: «En hån mot kulturbransjen».

– Jeg er overrasket over alle reaksjonene på innlegget mitt, men er glad for engasjementet. Bortsett fra det har jeg ingen kommentar, skriver Andre Trebbi i SMS til VG.

Kulturprofiler som Bård Tufte Johansen, Elina Krantz og Terje Sporsem, Bjarte Hjelmeland, Bugge Wesseltoft, Trine Rein, Nils Petter Molvær og Rune Lem er blant de mange som har reagert og delt:

– Et hjertesukk fra en av mine bransjekolleger, Andre Trebbi. Kanskje vi snart kan få lov til å jobbe på lik linje med resten av samfunnet nå som vi får en ny regjering, skriver Trine Rein.

Komiker: – Blir litt oppgitt

Komiker Terje Sporsem på sin side skriver at han er glad for å få være ute på turné igjen.

– Men jeg spiller for +- 200 pers i saler som tar mye mer, publikum sitter i kohorter med ofte mer avstand enn én meter, de må gå med munnbind på vei inn og ut og enkelte plasser får de ikke engang ta med drikke inn i salen fordi det øker faren for at de må bevege seg i lokalet unødig for å gå på toalettet. Da blir man litt oppgitt av dette, skriver han på Facebook.

Dette var noen av jubelscenene VG fanget under valgnatten:

Klokken 21 kom de første tallene og det ble vill jubel på MDGs valgvake på Sentralen i Oslo. De var over sperregrensen! I løpet av kvelden falt de under igjen.

Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Ingrid Langerud opplyser til VG at alle smittevernregler ble fulgt både i forkant og under partiets valgvake i Oslo Kongressenter mandag.

– Alle som var til stede var forhåndsregistrert og måtte vise grønt corona-sertifikat ved inngangen. Vi fulgte også alle regler når det gjelder antall og avstand mellom bordene. Samt at det bare var alkoholservering ved bordene. Men det er klart – gledesscener var ikke til å unngå på en kveld som dette og på bildene synes det jo ikke de grønne corona-sertifikatene, sier Langerud til VG.

Nakstad: – Vi regner med arrangører følger krav

Oslo kommune følger kun de nasjonale reglene for arrangement, men andre kommuner kan ha innført strengere regler. Nasjonale er det dog ikke sånn at et valgkamp-arrangement har andre regler enn andre innendørsarrangement.

Så mange kan samles til et arrangement Dette er de nasjonale reglene: Uten bruk av corona-sertifikat: Faste tilviste plasser: Maks 1000 personer (500 x 2 kohorter) ved arrangementer innendørs. Utendørs maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten fast tilviste plasser innendørs: Maks 400 personer (200 x 2 kohorter) Utendørs: Maks 800 personer (200 x 4 kohorter) Ved bruk av corona-sertifikat: Faste tilviste plasser innendørs: Maks 5000 personer (opp fra 3000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Faste tilviste plasser utendørs: Maks 10 000 personer (opp fra 7000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Uten faste tilviste plasser innendørs: Maks 1500 personer (opp fra 1000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Uten faste tilviste plasser utendørs: Maks 3000 personer (opp fra 2000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet. Vis mer

– En valgvake kommer inn under definisjonen av et innendørs arrangement i covid-19-forskriftens § 13 bokstav c, dersom den avholdes på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Det er ikke et nasjonalt krav eller anbefaling at folk skal ha på munnbind når de går fra plassen sin, hverken på konserter eller valgvaker.

– Det er ikke krav om munnbind i covid-19-forskriften, men noen kommuner har hatt anbefalinger om munnbind der det er trengsel og ikke er mulig å holde 1 meter avstand, typisk i kollektivreiser, sier Nakstad.

På spørsmål om det kan få konsekvenser for arrangøren at folk klemmer og danser på slike arrangement, svarer Nakstad at det er kommunene som følger opp covid-19-forskriftens bestemmelser.

– Vi regner med at alle arrangører følger covid-19 forskriftenes krav til avstand og antall deltagere. Hvorvidt den enkelte deltager følger råd og regler er selvsagt også den enkeltes ansvar å passe på, sier Nakstad.