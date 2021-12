Første smakebit fra nye «Rådebank»

20. januar slippes sesong tre med de populære rånerne på NRK. Denne gangen litt lysere til sinns – og med en etterlengtet romanse i garasjen.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forrige sesong sluttet med et tydelig hint om at GT og Hege endelig skulle få hverandre. Det første klippet fra den nye sesongen, tyder på at det er svært hete følelser mellom dem. Spørsmålet er om de vil vare, vedgår serieskaper Linn-Jeanethe Kyed:

– Hege og GT har tatt forholdet et skritt videre, og har det så bra sammen, at Hege holder pusten for hver dag som går. Dette må jo være for godt til å være sant, eller?

LYKKEN SMILER? Det har ligget i kortene siden dag én at det skulle bli GT og Hege. Eller blir det ikke helt slik likevel?

Vil rokke ved kjønnsroller

Linn-Jeanethe Kyed er klar på at selv om sesongen er lysere enn sist, får karakterene litt av hvert å bryne seg på denne gangen også:

– For fire år siden la vi en plan for «Rådebank», både når det gjaldt tematikken og antall sesonger. Sesong 3 er naturlig nok lysere enn forrige sesong, men serien heter «Rådebank» av en grunn. Vi ønsker også nå å vise hva usunne idealer kan gjøre med folk i tillegg til å rokke ved etablerte kjønnsroller, sier hun til VG.

SENTRAL: Maja Christiansen spiller Hege, som er en av de viktigste karakterene gjennom alle sesongene.

De første sesongene ble seermagneter for NRK. Serien var i utgangspunktet laget for ung mann på 20 år fra bygda, ifølge produsent Tom Kittilsen, men slo gjennom som noe mye bredere. Særlig etter sesong 2, som fikk mye ros for å ta opp mental helse.

Nå er det klart at den nye sesongen skal slippes den 20. januar.

– Vi gleder oss veldig og er spente på responsen, vi får mange tilbakemeldinger fra folk som har sett de første sesongene, sier Kittilsen.

Han opplyser at temaene i sesongene er inspirert av et utsagn fra Rådet for psykisk helse:

«Tenk om flere (menn) kunne snakke om det å leve helt vanlige liv, hvordan håndtere økonomisk usikkerhet, kjærlighetssorg, eller det å finne sin plass?

GT OG NILSEN: Odin Waage og Kasper Antonsen har to av hovedrollene. Her fra innspillingen i Bø i sommer.

– Hva er tema for sesong 3?

– Vi har vært innom det å håndtere økonomisk usikkerhet og kjærlighetssorg. Nå skal vi se på det å finne sin plass.

– Betyr det at dette er siste sesong?

– Det vil jeg ikke svare på. Ingen kommentar!

Gjengkrig i sesong 3?

Da VG var på innspillingen i Bø i sommer, var det klart at sesongen ville ta en ny retning. En ny gjeng har etablert seg i bygda, og de utfordrer GT, Hege, Nilsen og de andre rånerne vi kjenner fra før.

«BIMMERNE»: I sesong 3 utfordres GT & co av en ny gjeng, som spilles av Sofia Tjelta Sydness og Tord Kinge.

En viktig detalj er at de sverger til hvert sitt bilmerke.

– Vi i vår gjeng kjører BMW, mens de andre er Volvo-entusiaster. De kaller oss «bimmerne», uttalte Sofia Tjelta Sydness og Tord Kinge.

Begge har profilerte skuespiller-jobber bak seg. Sofia Tjelta Sydness i Viaplay-serien «Delete Me». Serien fikk mye oppmerksomhet for fokus på russetid, rus, press og deling av videoer i sosiale medier.

Tord Kinge har spilt i serier som «Førstegangstjenesten», «Livsstil» og «Nudes». Han spiller karakteren Martin.

Rånere i kø for å bli statister

Populariteten etter de første sesongene gjorde at rånere fra hele Norge meldte seg som statister. Men mange måtte avvises.

– Vi fikk utrolig mange henvendelser. Folk oppsøkte NRK, regissører og bare dukket opp på settet. Det var rørende, men dessverre måtte vi avvise mange på grunn av faren for smitte, sier produsent Tom Marius Kittilsen.

GT får ny bil

Den nye bilen til GT er en Volvo 850 stasjonsvogn fra 90-tallet.

Som VG skrev i sommer, måtte GT få seg en ny bil, etter at den ikoniske 240en fra 1987 ble skrevet ut av serien på dramatisk vis i sesong 2. Den nye bilen er en Volvo 850 stasjonsvogn, selvsagt senket og rigget med grov stereo.