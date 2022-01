I HARDT VÆR: Prins Andrew (t.v.) har hele tiden nektet for å ha sex med Virginia Roberts (midten) da hun var mindreårig. Her er de avbildet sammen hjemme hos Epsteins tidligere kjæreste Ghislaine Maxwell (t.h.).

Ber Prins Andrew dokumentere at han ikke svettet

Virginia Giuffres advokater har bedt prinsen dokumentere hans påståtte manglende evne til å svette i overgrepssøksmålet.

Publisert: Nå nettopp

I august leverte Virginia Roberts Giuffre, et av de påståtte ofrene til den avdøde overgriperen Jeffrey Epstein, et sivilt søksmål mot prins Andrew. Søksmålet ble levert til en føderal domstol i New York.

Hun har tidligere stått fram og fortalt at hun fikk penger for å ha sex med prins Andrew.

Ifølge søksmålet skal prins Andrew ha forgrepet seg på Giuffre på Epsteins eiendom på Manhattan, og andre steder, da hun var 17 år. Det står også at prinsen skal ha vært klar over at hun var mindreårig. Han avviser de sterke anklagene.

PÅSTÅTT EPSTEIN-OFFER: Virginia Giuffre avbildet noen måneder før BBC-intervjuet.

«Svettet over meg»

I et BBC-intervju fra 2019, kalt «The Prince and the Epstein Scandal», fortalte kvinnen sin versjon av historien. Giuffre fortalte at hun danset med prins Andrew på en nattklubb i London i mars 2001.

– Han er den verste danseren jeg har sett i mitt liv. Det var forferdelig. Måten han svettet over hele meg. Det regnet overalt.

Giuffre ba også britene «godta det som skjedde med henne» og ikke tro på «tåpelige unnskyldninger» fra prinsens krets.

Avviste anklagene

Like etter sa prinsen i et intervju at dette ikke stemmer, fordi han ikke kan svette. Dette ber Giuffre nå prinsen dokumentere, skriver CNN.

Giuffres advokater har også krevd alle dokumenter angående Andrews reise til eller fra, eller tilstedeværelse i, Epsteins fly, Florida, New York, New Mexico og De amerikanske jomfruøyene.

Begge disse kravene til dokumentasjon er sendt ut for å be ham bekrefte det han sa i intervjuet med BBC i 2019.

Det forventes at prinsen må legge frem dette 4. januar.