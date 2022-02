KONTROVERSIELL: Rudy Giuliani under en pressekonferanse til støtte for daværende president Donald Trump høsten 2019.

Deadline og TMZ: Rudy Giuliani med i amerikanske «Maskorama»

Ifølge nettstedene er Donald Trumps tidligere advokat med i sesong 7 av «The Masked Singer». To av dommerne skal ha forlatt salen i protest da masken falt.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den kontroversielle advokaten og tidligere borgermesteren skal ifølge Deadline og TMZ være den første til å ryke ut i den nyeste sesongen av den amerikanske versjonen av suksess-serien. Episoden er spilt inn, men vises ikke på TV før 9. mars.

Til Variety sier kanalen Fox, som sender programmet, at de ikke kommenterer lekkasjer eller rykter om hvem som deltar.

For de uinnvidde innebærer konseptet «Maskorama», som det heter i Norge, at kjente mennesker opptrer ikledd kreative kostymer. Publikum stemmer på sine favoritter, og den som får færrest stemmer må forlate programmet og avsløre hvem de er.

Rudy Giuliani har de siste årene markert seg med massiv støtte til USAs tidligere republikanske president Donald Trump. Han har blant annet holdt flere kontroversielle pressekonferanser der han har hevdet at det amerikanske presidentvalget i 2020, der Trump tapte mot Joe Biden var «rigget», og han har stått i bresjen for flere søksmål med samme påstander.

Les mer om Rudy Giuliani på VG+: Fra helt til utstøtt

Og selv om «Maskorama» er kjent for sine sjokk-avsløringer, skal de to dommerne Ken Jeong og Robin Thicke ifølge Deadline ha blitt så provoserte da de så hvem som skjulte seg bak masken i åpningsprogrammet at de forlot salen.

De to siste dommerne, Jenny McCarthy og Nicole Scherzinger, skal ha blitt i setene sine og satt i gang å diskutere presidentvalget med Giuliani.

Giuliani, som ble en slags nasjonalhelt etter terrorangrepene i USA 11. september 2001, har de siste årene blitt mer og mer utstøtt fra det gode selskap.

I juni 2021 mistet han advokatbevillingen som følge av de udokumenterte valgfusk-påstandene, og i september meldte flere medier at han til og med var uønsket som intervjuobjekt av den konservative kanalen Fox News.

Dersom det stemmer at Giuliani faktisk deltar i programmet, er han trolig programmets mest kontroversielle deltager siden republikaneren Sarah Palin, som er tidligere visepresidentkandidat og guvernør i Alaska, deltok i sesong 3, skriver Deadline.

Og det koker allerede på sosiale medier.

– La dette være en advarsel til alle som prøver å velte USA: Vi vil rehabilitere ryktet ditt, skriver regissøren Zack Bornstein på Twitter.

– Én måned inn i 2022 og det er allerede galskap, skriver Katie S. Phang, som blant annet skriver om jus for NBC.