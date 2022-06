MÅTTE SLETTE: Bildet viser et utdrag av de rundt 1700 kommentarene som ble slettet fra NRK Supernytts TikTok.

Tror nettroll-miljø kan stå bak TikTok-hat

Da kommentarfeltet til NRK Supernytt på TikTok kokte av hatytringer, måtte de slette 1700 kommentarer. Professor i medier og kommunikasjon, Petter Bae Brandtzæg, tviler på at det dreier seg om utenlandsk påvirkning og botnettverk.

Etter VG fortalte om den overveldende mengden hatytringer som møtte NRK Supernytt på TikTok, har opprinnelsen til kommentarene blitt tema for diskusjon i sosiale medier.

– Det er vanskelig å tro at så mange TikTok-brukere har kommet over dette på egen hånd, sier jurist og debattant Magnus Forsberg til VG.

Forsberg var en av flere på sosiale medier som satte spørsmålstegn ved det hete kommentarfeltet. Noen mistenker at et botnett står bak, andre pekte på nettrolls.

– Jeg syntes det er viktig at vi setter spørsmål rundt hatytringer i kommentarfelt på nett. Er det noen bakomliggende motiver? Er dette organisert? Står det trollfabrikker bak? Her må NRK stille seg kritisk og undersøke videre.

– Ikke inntrykket av et angrep fra «bots»

Petter Bae Brandtzæg er professor ved Universitetet i Oslo og har forsket på sosiale medier og bots i flere år. Han er klar på at han ikke har noen stor mistanke om et omfattende botnett fra for eksempel Russland.

Han forklarer fenomenet slik:

– En bot er en automatisert programvare som operer som en profil på sosiale medier og kan interagere med andre brukere på plattformen, med likes eller kommentarer. Botnettverk finnes det mange av. Disse operer i gruppe, ofte styrt fra flere enheter, datamaskiner og lignende.

Om kommentarfeltet til NRK Supernytt sier han:

– Det var for stor variasjon i kommentarene. Hadde dette vert et botnett, hadde vi sett stor grad av sammenfall i kommentarene. Mange er også norske, og det er få botnettverk som opererer på norsk.

FORSKET PÅ BOTS: Petter Bae Brandtzæg har forsket på bots og tviler på at de står bak hatytringer han så på TikTok. Han sikter heller på nettforumer og lukkede miljø på nett.

Brandtzæg så selv det aktuelle kommentarfeltet i tiden etter masseskytingen, der flere viste støtte til gjerningsmannen. Da undersøkte han nærmere.

– Når det er sagt, sjekket jeg også noen av profilene, dette var ekte TikTok-profiler av norske gutter. Går man systematisk til verks ser man raskt at det er snakk om ekte folk.

Selv om Brandtzæg sier han er 99 prosent sikker på at NRK Supernytt ikke var offer for et stort robotangrep, er han åpen om at det hele er et komplekst felt.

– Vi regner med at opp mot 10 prosent av profiler på sosiale medier kan være bots, og noen medier er mer plaget enn andre. Her er TikTok en versting, men det handler mest om kommersielle bots som driver reklame og annonser.

«Organisert» på nettforum

Selv om det er tvil om at det er snakk om et motivert botnett, er Brandtzæg åpen for andre muligheter.

– Jeg har større tro på at dette kan være en form for mer eller mindre organisert trolling fra internettforum og plattformer som Discord.

Discord er en chat-plattform som hovedsakelig er rettet mot gaming og ulike subkulturer. Der kan brukere starte egne servere, dedikert til alt fra små vennegrupper til obskure musikksjangere. Mange av disse er lukket, som gjør det utfordrende å få innsyn.

Kripos har også en dedikert Discord-server som er åpen for alle brukere. Her bistår de med å svare på spørsmål, og har til tider også inviterer brukere til gaming.

Brandtzæg mener det kan kobles med språkbruken som vi ser i kommentarfeltet.

– Dette kan være vanskelig å ta til seg, og derfor vil nok mange tro at dette handler om bots, men vi vet jo hva som skjer i det offentlige rom.

Han peker videre på en undersøkelse fra 2019 som forteller at «homo» og «homse» var de mest brukte skjellsordene på over 50 norske ungdomsskoler.

– Omfanget gjør oss ikke skeptiske

Redaksjonsleder i NRK Super, Frank Sivertsen, stilte seg ikke umiddelbart skeptisk til antallet kommentarer de har måttet slette i sammenheng med masseskytingen i Oslo.

– Vi kan selvfølgelig ikke utelukke noen ting, men her har vi ikke noen mistanker, svarer han.

IKKE SKEPTISK: Redaksjonsleder i NRK Super, Frank Sivertsen, stilte ikke spørsmålstegn rundt antallet kommentarer på det aktuelle TikTok-klippet.

Av de 3500 kommentarene på TikTok-klippet, måtte NRK fjerne nesten halvparten av dem. Sivertsen forteller at TikTok-kontoen til NRK Supernytt ofte får mange kommentarer, men at det sjeldent dreier seg om hat.

– Vi har i flere tilfeller fått mange kommentarer, så det totale omfanget gjør oss ikke skeptiske. Vi når jo opp mot 300.000 brukere når vi treffer riktig. Det ble oppdaget en del tall i brukernavnene til flere av kommentarene, men ut over det var det ingenting som fikk oss til å sette spørsmålstegn.

– Det ser ut som en reell situasjon, med ekte mennesker involvert.

VG har vært i kontakt med politiets nettpatrulje, men har ikke mottatt svar på henvendelsen.