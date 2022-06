FERIELYKKE: Prins William (38) med barna sine, prinsesse Charlotte (7), prins George (8) og prins Louis (4) på skuldrene, under en ferietur i Jordan.

Prins William offentliggjør nytt bilde av barna

I forbindelse med farsdag i Storbritannia har prins William (38) latt seg fotografere sammen med barna.

Publisert: Nå nettopp

I et helt ferskt bilde smiler han mot kamera sammen med sine tydelig henrykte sønner og datter. Med prins Louis (4) sittende på skuldrene og prinsesse Charlotte (7) og prins Georg (8) under hver sin arm smiler en solbrun prins William mot fotografen.

Bildet er tatt under en ferie i Jordan sist høst, skriver People Magazine.

I Storbritannia var det farsdag i går, lørdag 20. juni.

– God farsdag til alle fedre og bestefedre verden over i dag, skriver hertugparet av Cambridge på sin Instagram-konto.

Prins William fyller 40 år 21. juni. I fjor sammenfalt feiringen av hans 39-årsdag på farsdagen.

Det fremgår ikke hvem som er fotografen, men det er kjent at Kate Middleton, hertuginnen av Cambridge, er en ivrig amatørfotograf.

Hun har flere ganger tatt bildene som er offentliggjort av barna sine.

LIKER Å FOTOGRAFERE: Hertuginne Kate har tidligere ofte foretrukket å selv ta bildene familien offentliggjør.

Jordan er et viktig land for prins Williams ektefelle. Hertuginne Kate bodde to år i landet da faren hennes i sin tid jobbet for British Airways.

Før familieferien i fjor høst besøkte prins William Jordan i 2018.

Nylig offentliggjorde familien også nye bilder av prinsesse Charlotte i forbindelse med hennes syvårsdag.