MØTTE I RETTEN IGJEN: 15–17. juni møtte Grønberg i en ankesak i Hålogaland lagmannsrett.

«Paradise Hotel»-vinner Markus Grønberg dømt for voldtekt: − Dypt skuffet

Markus Nikolai Grønberg (23) anket etter at han i tingretten ble dømt til over fire år fengsel for voldtekt av en mindreårig jente. Nå har lagmannsretten dømt han til samme straff.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Min klient er dypt skuffet over dommen og uenig i resultatet da det i stor grad bygger på en troverdighetsvurdering. Vi vil nå gå grundig gjennom dommen for å vurdere om det er grunnlag for anke til Høyesterett, sier forsvarer Heidi Reisvang til VG.

Det var i januar at fjorårets vinner av «Paradise Hotel», Markus Nikolai Grønberg, ble dømt til fire år og fem måneder fengsel for voldtekt av en 14 år gammel jente. Hendelsen skjedde sommeren 2019, da Grønberg var 20 år gammel.

Grønberg har hele veien nektet straffskyld, og anket saken. Onsdag 15. juni møtte han i Hålogaland lagmannsrett for en tredagers ny rettssak.

Reisvang opplyser at lagmannsretten nå har dømt samme straffeutmåling. I tillegg har erstatningskravet økt fra 170.000 kroner til 250.000 kroner.

– Når det gjelder oppreisningsnivået ble fornærmede tilkjent et høyere erstatningsbeløp enn i tingretten fordi Høyesterett i mai i år justerte oppreisningsnivået. Nivået tar nå høyde for den generelle prisutvikling i samfunnet, ved å knytte erstatningsbeløpet til grunnbeløpet i folketrygden. Reelt sett har oppreisningen gått ned år for år de siste ti årene, og nå tar den igjen dette fallet i pengeverdien. Det er altså ikke noen dramatikk i dette.

I tingrettens dom ble jentas troverdighet vurdert som høy. Grønberg, som i avhør har endret forklaringen sin på flere punkter, ble vurdert som lite troverdig.

Endret forklaring

I lagmannsretten endret han forklaring igjen. VG fulgte første dag av rettssaken, hvor han møtte i mørk pologenser og lesebriller.

Grønberg åpnet sin forklaring med å si at han er en person som er «veldig surrete».

– Jeg glemmer ting fort. Jeg kan fort si ting uten å ha tenkt gjennom spørsmålene. Så blir det ikke noe bedre når politiet kommer med feil tidspunkter, sa han.

Tidspunktene han refererte til var knyttet til SMS-er som han og en kompis hadde sendt til hverandre den aktuelle kvelden. I meldingene skrev Grønberg at han står på bussholdeplassen, men at han skulle ta taxi til byen.

Det har tidligere blitt vist til at meldingene var sendt rundt midnatt. Senere avdekket politiet at tidsstemplingen var feil, og at meldingene i realiteten ble sendt to timer senere.

Grønberg sa i sin forklaring at disse tidskodene var relevante, fordi han over lengre tid ikke har fått brikkene til å gå opp - etter at han i avhør et og et halv år etter hendelsen ble presentert anklagene som ble rettet mot ham.

Forklarte seg ulikt

Som i tingretten hadde Grøndberg og fornærmede svært forskjellig forklaring også i lagmannsretten.

Fornærmede sa hun møtt Grønberg via snapchat, og hun sa det ble kyssing under en drikkelek den aktuelle kvelden. Grønberg sa det ikke var kyssing under drikkelek, og at de møttes via datingappen Tinder. Ettersom det er aldersgrense på appen antok han at fornærmede var 18 år.

Fornærmede nektet for at hun hadde tinder. Hun forklarte at hun og Grønberg først hadde frivillig samleie, men at da hun senere samme kveld ønsket å dra hjem, slo han henne i ansiktet og truet henne til å samleie igjen.

Grønberg har nektet for at de to har hatt noen form for seksuell kontakt.

Dagen etter hendelsen var fornærmede på overgrepsmottaket. Det ble ikke gjort tekniske funn som knytter tiltalte til fornærmede. Tingretten fant ikke at mangelen på funn ved undersøkelsen svekker hennes forklaring.

Fornærmede fikk i ettertid traumebehandling som følge av hendelsen.

Løy til produksjonen

Den aktuelle sesongen ble spilt inn våren 2021, og ble vist på Viaplay samme sommer. Grønberg innrømmet i retten før jul at han løy til produksjonsselskapet og ikke informerte dem om at han var under etterforskning.

Samme dag som dommen fra tingretten ble avsagt ble den aktuelle sesongen fjernet fra strømmetjenesten.