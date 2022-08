REALITYDRONNING: Kim Kardashian, her avbildet i vår.

Kim Kardashian fikk vann-refs fra myndighetene

Kim Kardashian (41), Sylvester Stallone (76) og Kevin Hart (43) er blant California-beboerne som har fått varselbrev fra myndighetene.

USAs vestlige halvdel opplever ifølge forskere den verste tørken på over 1200 år.

I California merkes dette ved stadig hyppigere og større skogbranner, hetebølger, forsvunnet grunnvann, synkehull og innskrumpede innsjøer.

Allerede i oktober i fjor erklærte guvernør Gavin Newsom tørkekrise for hele California og ba statens innbyggere innstendig om å spare vann. I juni gikk vannverket Las Virgenes Municipal Water District (LVMWD) ut med skjerpende tiltak.

Men mange bryter reglene – ikke minst de rike og berømte.

Ifølge Los Angeles Times er de nevnte tre kjendisene blant om lag 2000 innbyggere i de eksklusive områdene San Fernando Valley, Calabasas og Hidden Hills, som skal ha fått skriftlig advarsel og refs.

Vannverket har selv retvitret avisartikkelen, der de tre nevnte kjendisene fremheves som «syndere»:

Ifølge Los Angeles Times – som har sett innholdet i brevet – skal realitystjernen Kardashian, filmstjernen Stallone og komiker Hart ha brukt mer enn 150 prosent av sitt månedlige «vannbudsjett» minst fire ganger siden restriksjonene ble innført for ni måneder siden.

LVMWD har opplyst at innbyggere som har overforbruk av vann i hjemmet, kan bli ilagt bøter.

Det skal også ha blitt varslet om at det kan bli installert måleutstyr i aktuelle residenser.

Også skuespiller Gabrielle Union (49) og ektemannen, den tidligere basketspilleren Dwyane Wade (40), skal ha blitt kontaktet av myndighetene på grunn av for høyt vannbruk.

«Vi forventer at forbrukere forholder seg til vannbruk-restriksjonene som er nødvendig i denne krisetiden», heter det angivelig i brevet som er gått ut.

Union og Wade skal ha forklart sin situasjon med at de har hatt problemer med et svømmebasseng, og at de nå har tatt grep.

Marty Singer, advokat for Stallone, sier til avisen at hans klients vannbruk henger sammen med at filmstjernen har 500 frukttrær som ville dødd uten vann.

Kardashian og Hart har ikke kommentert saken.

