KLAR FOR KINO: John Carew var blant en av de heldige som fikk se «No time to die» på Colosseum kino torsdag kveld.

Se bildene fra Bond-premieren i Oslo

Kjendisnorge dukket mannsterke opp på den røde løperen da den nye Bond-filmen hadde premiere på Colosseum kino i Oslo.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

En glad og blid John Carew hadde plukket med seg Salt Sild og en Sprite på vei inn i kinosalen for å se Daniel Craigs (53) siste runde som agent 007 i den nye filmen «No time to die».

I filmen, som har blitt utsatt over et år på grunn av pandemien, har James Bond forlatt aktiv tjeneste og nyter et rolig liv på Jamaica. Unge Nomi har overtatt «007»-nummeret hans, da verden atter en gang må reddes, og bare én mann kan hjelpe, skriver VGs anmelder, som ga filmen fire stjerner.

Filmen er sertifisert 83 prosent «fresh» hos Rotten tomatoes, basert på 112 anmeldelser.

forrige





fullskjerm neste PÅ PREMIERE: Skuespiller Anders Baasmo Christiansen. 1 av 4 Foto: Terje Bendiksby

Se bilder fra premieren i galleriet over:

Flere av Norges største stjerner tok turen ned den røde løperen, blant andre Anders Baasmo Christiansen, «Captain Marvel»-stjerne Rune Temte og sønnen Martinius, «Askepott»-aktuelle Cengiz Al, og programleder Peter Bubresko.

Men det er ikke bare verdensstjerner som Daniel Craig, Léa Seydoux og Rami Malek kjendisene på den røde løperen vil få se på skjermen.

Også en norsk barne-TV-kjenning har fått en plass i den nye filmen, som også er delvis spilt inn i Norge

Les mer her: Fantorangen med i den nye James Bond-filmen.

VGTV fikk en eksklusiv prat med Daniel Craig selv - se intervjuet her:

Filmen har ordinær premiere fredag 1. oktober, og til Kinomagasinet legger ikke Christin Berg, programdirektør for Nordisk Film Kino, skjul på at de venter mange gjester.

– Vi er ekstremt glade for at restriksjonene er historie og at vi kunne få åpne opp fra lørdag. Vi har også solgt masse James Bond til helgen, så det en stor jobb å gjøre med såkalt swapping og med å kontakte gjester som vil få et annet sete, sa Berg til magasinet tidligere denne uken.

– Denne helgen har vært god på kino, men det er først nå til helgen vi vil se helgetall som er tilbake til normalen. Det er selvsagt helt toppers at det er James Bond vi har i salene, så vi forventer en usedvanlig sterk helg.

Torsdag var også skuespiller Alexandra Gjerpen, kjent fra serien «22. juli» var å se på den røde løperen utenfor Colosseum. Henrik Ingebrigtsen grep muligheten til å se filmen med sin kone Liva, og Olaf Tufte hadde med seg potetgull for anledningen.

forrige



fullskjerm neste PÅ PREMIERE: Skuespiller Alexandra Gjerpen. 1 av 3 Foto: Terje Bendiksby

«No time to die» er Daniel Craigs femte og siste runde i rollen som James Bond. Hvem som tar over stafettpinnen fra Craig etter fem Bond-filmer er ennå ikke bestemt.

«James Bond»-produsent Barbara Broccoli (61) opplyser til Radio 4s «Today»-show på BBC at hun ikke engang har begynt å tenke på hvem som skal steppe inn som agent 007.

Produsenten fleiper ifølge Deadline om at hun selv er i fornektelse rundt det faktum at hovedrolleinnehaveren takker for seg etter «No Time To Die».

– Vi vil at Daniel skal feire denne fasen. Først til neste år skal vi tenke på fremtiden, svarer Broccoli på spørsmål om hvor de er i letingen etter arvtageren.