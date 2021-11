SINGEL: I mai uttalte Mario Riera at han hadde møtt kjærligheten i sitt liv. Nå er forholdet slutt.

Realityprofil Mario Riera bekrefter brudd

Mario Riera og Emilie Fjeldstad Martinsen er ikke lenger i et forhold.

Av Siri Berge Christensen

I mai uttalte Mario Riera, kjent fra «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel», at han hadde møtt kjærligheten i sitt liv.

– Det føles veldig bra, det er så hyggelig. Jeg har aldri vært så forelsket som jeg er i henne, sa han til VG den gangen.

Kjæresten het Emilie Fjeldstad Martinsen, og siden den gang har Riera postet flere bilder av de to sammen på sin egen Instagramprofil. Men nå er alle bildene fjernet fra profilen hans.

Både Riera og Martinsen bekrefter nå til VG at forholdet er over.

– Vi har sklidd fra hverandre, og jeg har kanskje mistet meg selv litt. Jeg kunne ikke være den Mario som jeg alltid har vært, og det var ikke en god følelse, sier Riera og legger til:

– Nå trenger jeg litt fokus på meg selv, og derfor føles dette riktig. Jeg er veldig glad i henne ennå, og ønsker henne alt godt, sier han.

Han sier at forholdet ble slutt i forrige uke, og legger ikke skjul på at det er tøft å gå gjennom bruddet.

– Nå er jeg i Bergen sammen med mine nærmeste for å prøve å komme til meg selv igjen. Så får jeg ta tiden til hjelp.

Riera ønsket å skåne kjæresten fra offentligheten, og hun ble derfor ikke omtalt med navn da han uttalte seg om henne i mai. Den gangen kunne han likevel røpe hvorfor han falt for henne.

– Hun får meg til å le og vi har det så gøy sammen. Hun har møtt mine venner og jeg har møtte hennes, og alt klaffer. Nå til helgen skal hun møte familien min i Bergen, det blir veldig koselig, sa han og la til:

– Også er hun jo veldig pen.

Men nå er altså forholdet over.