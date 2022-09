FIREBARNSPAPPA: Gaute Grøtta Grav har fått barn nummer to med kjæresten. Fra før har han to barn.

Gaute Grøtta Grav har blitt pappa igjen

Gaute Grøtta Grav og Cathrine Montero Moen har fått barn nummer to.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder Grav på sin Instagram-konto.

Sønnen ble født den 4. september – en drøy måned før termindatoen 9. oktober.

Det nye tilskuddet har fått navnet Iver, skriver Grav.

I Instagram- innlegget forteller han om en dramatisk fødsel:

– Du sparka mor di til blods, og ville ut før avtalt tidspunkt. Under et fantastisk nordlys ble det blålys i høy hastighet, og 20 stykk stod klare da tok du snarveien ut i løpet av svært få minutter på intensiven.

På sin Instagramhistorie har Montero Moen tidligere uttalt at hun gjennom graviditeten har vært på sykehuset på grunn av komplikasjoner under svangerskapet – og at dette er noe hun kommer til å dele mer av på sikt.

Videre skriver den nybakte firebarnsfaren at de håper å få dratt hjem fra sykehuset i nærmeste fremtid.

– Vi opplevde dette som ganske dramatisk, og det kunne gått riktig galt, men vi takker norsk helsevesen og er takknemlige for at vi har fått vår sønn nummer to, og at han er frisk og fin.

Ifølge Grav står det bra til med Montero etter fødselen, tross et større blodtap. Selv har Montero i et eget innlegg beskrevet sin nye sønn som et «råskinn»:

– Takk for at du har gitt meg et katastrofesnitt for livet, det var virkelig verdt det.

Sønnen Aron har dermed blitt storebror. Grøtta Grav har fra før to barn fra tidligere forhold.

I april sa Grøtta Grav til VG at han ser han frem til å bli firebarnspappa.

– Alt står bra til, mor er veldig sprek og rask og det er helt topp. Vi gleder oss til dette, det blir god stemning.

Montero Moen har tidligere fortalt VG at hennes første fødsel var en hard opplevelse.

– Jeg ser på meg selv som en ganske tøff jente med høy smerteterskel, men det der ...! sa hun kort tid etter at Aron var kommet til verden.

– Det er den sykeste, råeste og vondeste følelsen jeg noensinne har hatt.