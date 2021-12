DØDE: Nick Cannion mistet o helgen sin fem måneder gamle sønn

Nick Cannon mistet sin fem måneder gamle sønn

Tirsdag ettermiddag delte Nick Cannon den tragiske nyheten om at hans fem måneder gamle sønn, Zen, er død.

Av Jørn Pettersen

Det er TMZ som først omtaler denne nyheten.

Nick Cannon fortalte om hva som hadde skjedd i en følelsladet uttalelse på «The Nick Cannon Show» tirsdag.

Han fortalte at rundt Thanksgiving ble sønnen dårligere og svulsten begynte å vokse mye hurtigere.

TMZ skriver at Cannon brøt fullstendig sammen da han fortalte at han hadde tilbrakt helgen sammen med sønnen og de tok en tur ned til havet hvor han fikk holde sønnen for siste gang.

Cannon og Zens mor, modellen Alyssa Scott fikk beskjed fra legene da Zen var to måneder gammel at han hadde en svulst i hjernen som utviklet seg raskt. Zen var Nick Cannons sjuende barn.

Nick Cannon har tidligere vært gift med Mariah Carey og de har to barn sammen. De gikk fra hverandre i 2014.