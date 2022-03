Kritisk til MrBeast-lykkehjul

YouTube-stjernen prøver seg som Willy Wonka.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

Jimmy «MrBeast» Donaldson (23) er tydelig inspirert av «Charlie og sjokoladefabrikken» i sitt siste prosjekt.

I filmen kan heldige sjokoladekjøpere finne en gullbillett som gir innpass til Willy Wonkas sjokoladefabrikk. 23-åringen, som er blant verdens største youtubere, skal ikke være noe dårligere.

Filmplakaten fra «Charlie og sjokoladefabrikken»-versjonen fra 2005.

Donaldson har lansert flere forskjellige sjokeladeplater med koder man han skrive inn på hjemmesiden, og angivelig vinne flotte premier.

Dette har flere forsøkt, men gevinstene har uteblitt.

– Mistenkelig

Youtuberen Arcade Matt snurret lykkehjulet 10 ganger. På første forsøk vant han en video-visning med MrBeast, som dukket opp på skjermen. De ni andre gangene havnet pilen på «not win» selv om åtte av 10 felter har gevinst.

Flere forteller at akkurat samme har skjedd med dem, skriver Dexerto.

– Dette er mistenkelig, sier Arcade Matt i videoen.

– Min sønn kjøpte 10 barer og hadde nøyaktig samme resultat, skriver en person i kommentarfeltet.

Les også MrBeast hjalp mindre youtuber med å vokse Jimmy «MrBeast» Donaldson (23) skal ha økt inntekten til vedkommende dramatisk.

Les også – MrBeast er helt ekstrem Han droppet studiene og satset alt på YouTube. Nå er han blant de best betalte på plattformen.

MrBeasts sjokoladesjef Ben Acott sier til Dexerto at lykkehjulet ikke er rigget, men at sjansen for å vinne er liten.

I tillegg til lykkehjulet vil alle som skriver inn koden være med i trekningen av de største premiene: En vannskuter, en Teste Model 3 eller konkurrere i en MrBeast-video der vinneren blir eier av sin egen sjokoladefabrikk, opplyser Acott.