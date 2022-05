SIKTET: Kevin Spacey siktes for fire seksuelle overgrep i England.

Kevin Spacey (62) siktet for seksuelle overgrep

Påtalemyndigheten i Storbritannia kunngjør torsdag at skuespilleren Kevin Spacey er siktet for seksuelle overgrep mot tre forskjellige menn.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert:

Påtalemyndigheten i Storbritannia (CPS) opplyser i en pressemelding at Spacey er siktet for fire overgrep begått mellom 2005 og 2013.

Leder i påtalemyndighetens spesialenhet, Rosemary Ainslie, opplyser i en pressemelding at skuespilleren Kevin Spacey siktes for seksuelle overgrep mot tre menn.

– Han er også siktet for å ha fått en person til å delta i penetrerende seksuelle aktiviteter uten samtykke. Siktelsene kommer etter en gjennomgang av etterforskningen gjennomført av Metropolitian Police, opplyser hun.

– Påtalemyndigheten minner om at alle kriminelle prosedyrer mot Spacey er aktive og at han har rett til en rettferdig rettssak, understreker Ainslie.

Disse forholdene er han siktet for:

Seksuelt overgrep mars 2005 i London (offer 1).

Seksuelt overgrep august 2008 i London (offer 2).

Fått en person til å delta i penetrerende seksuelle aktiviteter uten samtykke i august 2008 (offer 2).

Seksuelt overgrep april 2013 i Gloucestershire (offer 3).

Selv har Spacey hele tiden nektet skyld i lovbrudd.

30 menn rettet anklager

Spaceys før så lysende karriere fikk en bråstopp da han i kjølvannet av MeToo-bevegelsen høsten 2017 fikk rettet en rekke overgrepsanklager mot seg.

Totalt har om lag 30 menn rettet anklager mot den Oscar-belønte Hollywood-stjernen.

Tidligere denne måneden trakk en av mennene anklagene om at Spacey skal ha utsatt ham for et seksuelt overgrep på 80-tallet, fordi han ikke ønsket å stå frem med navn i en rettssak.

Det skjedde kun dager etter det ble kjent at Spacey vil gjøre film-comeback med den nye storfilmen «1242 – Gateway to the West» som handler om barnebarnet Batu Khan til Djengis Khan.