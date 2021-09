FØLTE SEG ALENE: Oda Rikheim sier det føltes ut som at hun ikke eksistert i andre klasse på videregående. Til slutt så hun ikke en annen mulighet enn å bytte skole.

TikTok-profil Oda Rikheim: − Jeg hadde ingen å være med

På videregående ble hun ut utfryst, og skolen fikk kritikk av Fylkesmannen for hvordan de håndterte saken. Nå ønsker Oda Rikheim (21) å bruke plattformen sin til å hjelpe andre.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

På gaten roper folk «iskaffe-jenta» og «mjølke-dama» etter henne.

– Det er sjeldent jeg går utenfor uten å bli kjent igjen. Det er en veldig rar overgang, sier Oda Rikheim (21).

Siden i vår har følgerskalaen hennes på TikTok økt med nesten tusen personer hver dag, ifølge henne selv. I skrivende stund har hun over 126.000 følgere.

– Jeg har hatt TikTok lenge, men det var ikke før jeg startet med iskaffe i april at det tok helt av. Folk vil ta bilder og snakke, og kommer med gaver til meg på jobb.

I sommer skrev Hamar Arbeiderblad at lokale butikker var utsolgt for melkeskummere på grunn av TikToktrend. Og det er nettopp denne trenden Oda har stått i spissen av.

LAGER ISKAFFE: Oda Rikheim har på kort tid blitt stor på TikTok etter at hun la ut iskaffe-videoer.

– Plutselig eksplodere det helt. Det er utrolig gøy, men veldig rart å tenke på at folk synes det er så gøy å se på at jeg kun lager iskaffe.

Og på andre plattformer som Instagram og YouTube kommer følgerne etter.

– Jeg har alltid hatt en drøm å drive med some. Jeg synes det er veldig gøy og har et ønske om å bruke det til noe bra, i og med at jeg har vært gjennom så mye.

– Tøft

I 2018 sto Oda frem i Østlandets Blad i en artikkel med navn «Oda mobbet ut av skolen».

– Det var veldig tøft, men jeg følte jeg ikke hadde noe annet valg. Jeg følte meg så hjelpeløs, sier hun om artikkelen.

Det var i andre klasse på videregående at hun ble fryst ut, forteller hun.

BYTTET SKOLE: Oda sier hun ble diagnostisert med alvorlig depresjon som følg av utfrysingen, og at hun var sykemeldt i flere måneder.

Gråt på toalettet

Oda sier hun ble oversett og ignorert, og at det føltes som at hun ikke eksisterte.

– Jeg hadde ingen å være med, og gjemte meg ofte på do eller i bilen. Alle samlinger og fester jeg før var en del av, ble jeg ikke lenger invitert til. På sosiale medier kunne jeg følge med på hva andre gjorde. Det var en forferdelig følelse.

– Følte du at du hadde gjort noe for å fortjene å bli behandlet sånn?

– Nei, og jeg skulle veldig gjerne likt å visst det. For det hadde kanskje hjulpet meg å forstå hvorfor ting ble som det ble.

Følelsen av å ikke ha noen venner, gikk etter hvert utover hennes mentale helse. Hun begynte å få fysiske reaksjoner, som vondt i magen og skjelving, når hun var på vei til skolen. Ofte måtte hun ta pause fra timene for å gråte på toalettet.

– Det endte med at jeg var hos legen og ble diagnostisert med alvorlig depresjon. Fra februar var jeg sykemeldt, og var borte fra skolen i tre-fire måneder.

Skolen fikk kritikk

Underveis i annenklasse byttet hun klasse. Men det gjorde ikke hverdagen bedre.

– Det gjorde det heller ikke noe bedre at jeg ikke fikk støtte fra skolen. Det eneste de kunne tilby var et rom alene, men det hjalp jo egentlig ikke.

I dokumenter, som VG har fått tilgang til, konkluderte Fylkesmannen med at Frogn videregående skole hadde gjort en for dårlig jobb i å sørge for et godt psykosoailt miljø for Oda.

«Fylkesmannen mener det med rimelighet kunne forventes at skolen burde fulgt bedre med på skolemiljøet til Oda, undersøkt saken bedre, laget en aktivitetsplan som oppfylte minimumskravene i loven, iverksatt flere egnede tiltak og i større grad vurdert og tatt hensyn til Odas beste» står det blant annet.

GLAD: I dag har Oda det fint, og tror saken fra videregående har gjort henne sterkere.

– Det var tungt veldig lenge. Heldigvis har jeg fine foreldre som hjalp meg, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten dem.

VG har vært i kontakt med daværende rektor ved skolen som har følgende kommentar:

– Dette var en lei sak som vi jobbet mye med. Skolen fikk kritikk av fylkesmannen for håndteringen. Vi tok kritikken til oss, lærte av den og gjorde konkrete endringer i hvordan slike saker skal følges opp, skriver Hege Britt Johnsen i en e-post.

Også nåværende rektor, Pernille Herje Haga, sier det var en lei sak, og bekrefter kritikken fra fylkesmannen:

– Dette har vi tatt til oss og forsøkt å lære av. Jeg er glad for å høre at det går bra med Oda i dag, skriver Haga i en e-post.

– Farlig

Oda byttet til slutt skole, og sier hun har bearbeidet den vanskelige tiden. I og med at Oda valgte å bytte skole var det ikke aktuelt for Fylkesmannen å pålegge skolen tiltak.

– Jeg er ikke glad for at det skjedde, men jeg tror det har bidratt til å gjøre meg sterkere. Det ikke er mye som kan knuse meg nå.

SATSER: Oda har alltid hatt et ønske om å drive med sosiale medier.

Og nettopp den egenskapen kommer godt med når hun nå har blitt stor på en plattform som TikTok.

– Det er ekstremt mye hat der, appen er kjent for det. Hvem som helst kan lage anonym bruker og spre hat, og det er ofte at flere menger seg sammen for å hate på en person.

– Den er farlig fordi folk sprer hat etter at de vender og vrir på saker og tolker ting som de vil.

– Bekymrer meg

– Det er mange saker og debatter jeg ønsker å snakke om, som jeg holder igjen på, fordi jeg er redd det tolkes feil. Bare av å lage iskaffevideoer får jeg drapstrusler og kommentarer som «din jævla hore».

STÅR I DET: Oda beskriver TikTok som farlig, og er bekymret for hvordan hatet som oppstår der påvirker unge.

– Når man får tusenvis av hatkommentarer er det vanskelig å ikke bli påvirket. Personlig tar jeg meg ikke særlig nær av det, men jeg tenker at andre som ikke er så herdet som meg, kanskje ikke takler det like godt. Og det bekymrer meg.

Men å stoppe å lage innhold til sosiale medier, kommer hun ikke til å slutte med.

– Jeg er på en så bra plass i livet, og når jeg har vært så heldig å få denne plattformen ønsker jeg å bruke stemmen til å hjelpe andre. Det er viktig for meg å være et bra forbilde. Folk kan komme bort til meg på gaten og si tusen takk for ting jeg poster, og det gir meg så mye.