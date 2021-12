BRUDD: Komiker Ørjan Burøe og blogger Marna Haugen Burøe deler at forholdet har tatt slutt.

Slutt mellom Marna Haugen og Ørjan Burøe

Kjendisparet er ikke sammen lenger. Det bekrefter de overfor Dagbladet.

Marna «Komikerfrue» Haugen Burøe (40) og ektemannen Ørjan Burøe (47) skal skilles.

– Det har vært en lang prosess, selvfølgelig. Men så kom vi bare til et punkt der vi ble enige, sier paret til Dagbladet.

Begge uttrykker lettelse over at de er sammen om beslutningen om å gå hver til sitt. De presiserer at bruddet er udramatisk, og at de til tross for jevnlige runder med parterapi, har vokst fra hverandre.

De to giftet seg i 2013. Nå er de innstilt på å gå videre som venner.

Ørjan Burøe jobber som komiker, og har de siste årene reist rundt for å holde show i flere norske byer. Marna Haugen Burøe er kjent som modell og blogger. Hun har også vært med i ulike realityprogrammer, blant annet «Skal vi danse» i 2017.

Ekteparet bor i Ski i Nordre Follo og totalrenoverte huset de kjøpte i 2017.

Paret har tidligere vært åpne om problemer i forholdet, blant annet sa de dette til Se og Hør for fire år siden:

– Nå må vi totalrenovere forholdet. Marna skrev en kontrakt om at jeg ikke fikk lov å skille meg før seks måneder etter at oppussingen er 100 prosent ferdig, sa Ørjan Burøe til avisen den gangen.

Paret har to sønner sammen. I tillegg har Ørjan to barn fra tidligere forhold.

Marna har i flere år vært åpen om sin kamp mot kreft. I 2019 skrev hun på bloggen sin at hun var rammet av sykdommen for andre gang.

«Den jævla livmoren, den har ikke gitt meg annet enn trøbbel i alle år. Hælvetes dritt og det verste er at jeg hadde rett i at det var noe galt, jeg hadde bare aldri sett for meg å faktisk få det bekreftet», skrev hun.

Hun var også åpen på bloggen da hun oppdaget en kreftsvulst i 2012. Haugen trodde da at hun ventet sitt andre barn, men ultralydundersøkelsen viste at det var en kreftsvulst.

