Premierekveld på «Skal vi danse: All stars»: Triana røk ut i første program

FORNEBU (VG) For første gang vil en deltager bli sendt hjem under premierekvelden av «Skal vi danse». Triana Iglesias felte tårer av lettelse etter sin prestasjon, men røk ut etter duell mot Kari Traa.

Lørdag kveld er det endelig klart for premiere av «Skal vi danse: All stars», hvor tidligere deltagere for første gang skal konkurrere mot hverandre.

For første gang vil en deltager bli sendt hjem under premierekvelden av programmet.

Etter at de 13 deltagerne har svingt seg på parketten er det klart at det er Kari Traa og Triana Iglesias som må i duell.

Dommer Trine Dæhli Kleve og Merete Lingjærde ville ha sendt Kari Traa videre. Morten Hegseth fremholdt Triana som han hadde mer «trøkk og dans» i seg.

Folket var enig med dommerne og stemte Kari Traa videre.

– Veldig kjedelig, sa Triana til VG rett etter programmet om kveldens resultat.

– Jeg er så takknemlig og har møtte så fine mennesker. Alle ukene er verd den ene sendingen. Jeg følte at jeg hadde mer å gi, men jeg er ikke ferdig med å danse. Jeg kommer til å danse hver dag selv om det er hjemme på kjøkkenet, understreket hun.

Dansepartneren skrøt av Iglesias som ble helt rørt.

– Ole er helt magisk.

Katrine Moholt som gikk videre var strålende fornøyd. Dansepartner Egor Filipenko synes det var tøft å danse etter Cengiz Al. Og hva publikum kan forvente fra danseparet neste helg?

– Litt sex og lite klær, røpet Filipenko med et blunk.

Feiring blir det lite av.

– Et par glass, så må vi øve. Finalefesten kan vi feste, mente proffdanseren.

Cengiz Al fortalte VG at følelsene tok overhånd.

– Jeg er en følsom mann, jeg lever av følelsene mine. Men det var rart å gråte av sin egen dans, på en måte, oppsummerte han.

– Et stykke å gå

Like før sendingen starter er salen på H3 arena på Fornebu fullstappet av tusen personer som har tatt turen for å se årets deltagere svinge seg over parketten.

Dette blir den 18. sesongen av programmet. Siden starten i 2006 har nærmere 200 kjendiser svinget seg over dansegulvet.

Uken før premieren har vært preget av skader for flere av deltagerne. Blant annet havnet proffdanser Santino Mirenna på sykehuset tidligere denne uken.

1 / 10 SALSA: Triana Iglesias fikk beskjed om at hun hadde overtenning i sin salsa med proffdanser Ole Thomas Hansen. CHA CHA CHA: Katrine Moholt og hennes dansepartner Egor Filipenko. DOMMERE: Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Lingjærde. RUMBA: Cengiz Al og hans dansepartner Rikke Lund. TANGO FOR TO: Jørgine Vasstrand og hennes dansepartner Santino Mirenna. CHA CHA CHA: Victor Sotberg og hans dansepartner Philip Raabe. CHA CHA CHA: Dommer Merethe Lingjerde svingte kritikksvøpen over Lasse Matberg. Hun etterlyste mer «crispy» dans TANGO: Agnete Saba og hennes dansepartner Jørgen Nilsen TANGO: Det er 11 år siden Kari Traa danset på parketten. - Jeg kjenner det er litt lenge siden, men det er utrolig deilig, sier hun under sendingen. GOD START: Vinner av sesong 13, Eirik Søfteland, og Ewa Trela, fikk skryt av dommerne. Det var en ordentlig paso doble, sa Trine Dehli Cleve. forrige neste fullskjerm SALSA: Triana Iglesias fikk beskjed om at hun hadde overtenning i sin salsa med proffdanser Ole Thomas Hansen.

Programleder gjennom ti sesonger, og vinneren av den første sesongen, Kathrine Moholt, er også blant deltagerne. Ny programleder i år sammen med Anders Hoff er Helene Olafsen.

Den første deltageren som skal i ilden er Alexander Hetland. Han og partner Helen Spilling danser en tango, til blandede tilbakemeldinger fra dommerne.

– Jeg sa innledningsvis at jeg skal være kritisk, og det er jeg her, sier Trine Dehli Cleve.

– Du har et stykke å gå fortsatt, fortsetter hun.

FIKK KRITIKK: Helene Spilling og Alexander Hetland fikk blandede tilbakemeldinger fra dommerne. Til sammen fikk de 19 poeng, av 30 mulige.

Til VG forteller Hetland og Spilling at de får ekstra motivasjon av tilbakemeldingene til dommerne, og at de alt i alt er fornøyd med kveldens åpningsnummer.

– Jeg er kanskje ikke helt enig med dommerne på alt, men det er et par ting de sier som jeg bare skal naile. Det gir meg litt ekstra motivasjon til å bare naile det, sier Hetland.

– Helt grusomt

Også Martine Lunde fikk kritikk. Dommerne har uttalt at de forventer et høyt nivå denne sesongen.

– Men jeg tror du kan ha mye fint å levere, sier Dehli Cleve til Lunde.

TANGO: Også Martine Lunde fikk kritikk. Dommerne har uttalt at de forventer et høyt nivå denne sesongen.

Til tross for kritikk var Lunde svært fornøyd med kveldens opptreden, og sier hun ikke kunne gjort noe bedre.

– Jeg har faktisk ikke hatt noen nerver. Jeg hadde litt på åpningsnummeret, men etter det tenkte jeg «Martine slutt med det der», også fokuserte jeg bare på å ha det gøy, sier hun til VG etter dansen.

Hun beskriver det som skummelt at hun kan være blant dem som kan ryke ut første program.

– Jeg synes det er helt forferdelig at jeg kan ryke ut i dag. Uansett hvem som ryker er det trist. Det er grusomt, vi blir bare kastet ut i det også kan det være over så raskt.

– Helt vill

Noen som fikk dommerne i godt humør er Nate Kahungu og dansepartner Nadya Khamitskaya. Kahungu er kjent som tidligere deltager i «Love Island» og «Skal vi danse».

– Det som er kult er at du har gjort Nadya bedre, sier Merete Lingjærde.

LEGENDE: Noen som fikk flere til å reise seg fra stolene var Nate Kahungu og dansepartner Nadya Khamitskaya. Dommer Morten Hegseth kaller dansens deres kveldens beste.

– Han er legende, han er helt vill, sier Morten Hegseth og fortsetter:

– Dette var kveldens definitivt beste dans.

De fikk til sammen 24 poeng av 30 mulige, som er foreløpig kveldens høyeste. Se oversikt over dommernes poeng lenger nede i saken.

2004-vinner Agnete Saba ble belønnet med to 6-ere og en 7-er for sin dans med danseproff Jørgen Nilsen.

– Når dere danser sammen og danser tango, er det helt nydelig. For meg blir det for lite av det. Dere må dyrke dansen. Dere skusler bort den kvaliteten dere viser i dansen, sier dommer Trine Dæhli Kleve.

Morten Hegseth mente derimot at Saba var tilbake og sto i «all sin kraft», en kommentar som gjorde Saba rørt.

– Vassent

Dommer Merete Lingjærde svingte kritikksvøpen over Lasse Matberg. Hun etterlyste mer «crispy» dans.

– Jeg synes det blir litt vassent, oppsummerer Lingjærde.

Heller ikke Hegseth var imponert over Matberg som vant den italienske versjonen av programmet i 2019.

– Jeg må nesten si til mitt forsvar at jeg har danset mer på tre uker enn jeg gjorde på tre måneder i Italia, sa Matberg etterpå.

Dansepartneren kunne røpe at midjemålet hennes er lik Matbergs låromkrets.

De to fikk til sammen 11 poeng, og går dermed inn nederst på poenglisten.

– Overtenning

Triana Iglesias fikk beskjed om at hun hadde overtenning i sin salsa med proffdanser Ole Thomas Hansen.

– Jeg vil se essensen i det du gjør, refset Lingjærde.

Iglesias fikk 17 poeng og felte tårer over utladningen av å være i gang.

– Jeg er så fornøyd med å ha danset, sa hun.

NRK-profil Victor Sothberg fikk beskjed om at han «hadde overtenning» i dansen med proffdanser Phillip Raabe, men mye ros for at dommerne ikke tenkte over at han danset med en mann.

– En grei første dans, konkluderte Trine Dæhlie Kleve.

Iselin Guttormsen fikk høre at hun fortjente å være tilbake ettersom hun bare hadde danset en dans sist.

– Det ble litt for mye noen ganger, du må tone det ned noen ganger. Da blir det enda mer sexy og sensuelt, mente Lingjærde.

– Det er lov å ha overtenning, noen ganger, er det ikke? parerte meddommer Hegseth.

Sexologen Guttormsen ble belønnet med 17 poeng.

DANSET SALSA: Iselin Guttormsen og hennes dansepartner Catalin Mih

Italiensk delseier

Treningsinfluencer Jørgine «Funkygine» Vasstrand leverte en særs akrobatisk tango med sin dansepartner Santino Mirenna.

– Du starter der du sluttet da du kom på annenplass! Det var skitbra, Jørgine! roser Merete Lingjærde.

Dæhlie Kleve var mer måteholden.

– Du tar av og til styringen over Santino. I min verden er det ikke helt sånn, refset hun.

Men terningkastene ga uttelling: 24 poeng for Vasstrand.

Fikk Morten Hegseth til å gråte

Skuespiller Cengiz Al danset rumba med proff Rikke så dommer Morten Hegseth reiste seg og kom på gråten.

– Jeg fikk frysninger, jeg griner, fy søren for en fyr du er! Så mye følelser. Cengiz, jeg elsker deg! utbrøt han.

Også Merete Lingjærde var full av superlativer. Hun trakk særlig frem skuespillerens evne til å formidle følelser og fortelle en historie.

– Jeg elsker å stå på scenen. Dette er en av de beste scenene jeg har stått på, strålte Cengiz som bare var 18 år sist gang han deltok og fikk en annenplass i 2017.

Nå har han blitt far «og fått hår på brystet», ifølge seg selv.

Han fikk 25 poeng og kuppet førsteplassen så langt.

Katrine Moholt og Egor Filipenko valgte låten «Moves Like a Jagger» til sin cha-cha-cha. Dette er samme låt som Moholt avdøde venn Ari Behn sang live på «Allsang på grensen» i 2016.

– Du er min dancing queen, skrøt dommer Trine Dæhlie Kleve.

Dommerne mener hun vil heve seg blant de beste i sesongen.

Innsatsen ble belønnet med 22 poeng før første dans for Moholt.

Med Moholt som siste kvinne ut har alle deltagerne gjennomført første dans. Nå gjenstår danseduellen.

Her er kveldens poengsum (oppdateres fortløpende):

Alexander Hetland (vinner 2019): 19 poeng

Martine Lunde (tredjeplass 2018): 15 poeng

Eirik Søfteland (vinner 2013): 19 poeng

Kari Traa (annenplass 2011): 15 poeng

Nathan Kahungu (annenplass 2020): 24 poeng

Agnete Saba (vinner 2014): 19 poeng

Lasse Matberg (vant italienske skal vi danse 2019): 11 poeng

Triana Iglesias (fjerdeplass 2009): 17 poeng

Victor Sotberg (tredjeplass 2019): 14 poeng

Iselin Guttormsen (trakk seg etter brudd i ankel 2021): 17 poeng

Jørgine Vasstrand (annenplass 2019): 24 poeng

Cengiz Al (annenplass 2017): 25 poeng

Katrine Moholt (vinner 2006): 22 poeng

Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

