HØSTENS DOMMERE: Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Lingjærde er dommere i høstens «Skal vi danse: All Stars».

Premierekveld på «Skal vi danse: All stars»

FORNEBU (VG) For første gang vil en deltager bli sendt hjem under premierekvelden av «Skal vi danse».

Lørdag kveld er det endelig klart for premiere av «Skal vi danse: All stars», hvor tidligere deltagere for første gang skal konkurrere mot hverandre.

VG følger sendingen direkte, og kjører livesending med deltagerne under nyhetspausen på TV 2.

Like før sendingen starter er salen på H3 arena på Fornebu fullstappet av tusen personer som har tatt turen for å se årets deltagere svinge seg over parketten.

Den første deltageren som skal i ilden er Alexander Hetland. Han og partner Helen Spilling danser en tango, til blandede tilbakemeldinger fra dommerne.

– Jeg sa innledningsvis at jeg skal være kritisk, og det er jeg her, sier Trine Dehli Cleve.

– Du har et stykke å gå fortsatt, fortsetter hun.

FIKK KRITIKK: Helene Spilling og Alexander Hetland fikk blandede tilbakemeldinger fra dommerne. Til sammen fikk de 19 poeng, av 30 mulige.

Programleder gjennom ti sesonger, og vinneren av den første sesongen, Kathrine Moholt, er blant deltagerne. Ny programleder i år sammen med Anders Hoff er Helene Olafsen.

I år er det 13 deltagere. For første gang vil en deltager bli sendt hjem under premierekvelden av programmet.

Uken før premieren har vært preget av skader for flere av deltagerne. Blant annet havnet proffdanser Santino Mirenna på sykehuset tidligere denne uken.

Mirenna danser med Jørgine Massa Vasstrand, og like før premieren møtte VG familien hennes utenfor H3 arena. Mamma Trude Vasstrand sier hun tror datteren har nerver, men at hun ikke tror at mangelen på øving vil gå ut over kveldens dans.

Her er alle årets deltagere:

* Katrine Moholt (vinner 2006)

* Cengiz Al (annenplass 2017)

* Triana Iglesias (fjerdeplass 2009)

* Victor Sotberg (tredjeplass 2019)

* Agnete Saba (vinner 2014)

* Lasse Matberg (vant italienske skal vi danse 2019)

* Martine Lunde (tredjeplass 2018)

* Nathan Kahungu (annenplass 2020)

* Iselin Guttormsen (trakk seg etter brudd i ankel 2021)

* Kari Traa (annenplass 2011)

* Eirik Søfteland (vinner 2013)

* Alexander Hetland (vinner 2019)

* Jørgine Vasstrand (annenplass 2019)

Dette blir den 18. sesongen av programmet. Siden starten i 2006 har nærmere 200 kjendiser svinget seg over dansegulvet.

