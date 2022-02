KJENDISPAR: Chrissy Teigen og John Legend på Tony Awards i New York i september i fjor.

Chrissy Teigen: − Ikke spør om jeg er gravid

Halvannet år etter at Chrissy Teigen (36) og John Legend (43) mistet sitt ufødte barn, er de i gang med ny prosess.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter Teigen på Instagram. TV-kjendisen, modellen, influenceren og kokebokforfatteren informerer sine 37 millioner følgere om at hun holder på med assistert befruktning, såkalt IVF-behandling.

«Jeg vil at dere skal vite at jeg er i full sving med å spare så mange egg som mulig og forhåpentlig skape noen sterke, sunne embryoer», skriver hun.

Teigen forklarer at hun ikke plages av selve medisinsprøytene hun trenger i prosessen, men at det likevel er en bieffekt.

«Oppblåstheten er noe herk, så jeg ber dere ydmykt om å sluttet å spørre om jeg er gravid», skriver hun.

Teigen leggere til at hun skjønner at intensjonene er gode, men at det likevel «suger» å få det spørsmålet når hun er «nettopp det motsatte av gravid».

36-åringen kommer med en generell oppfordring om ikke å spørre noen om det er svangerskap på gang, fordi man ikke kjenner kvinnens situasjon.

Ved IVF-behandling tas egg ut fra kvinnens eggstokker og befruktes med sperm i et laboratorium. Så settes det befruktede egget inn i kvinnens livmor igjen. For å kunne ta ut eggene, gis kvinnene medisiner for å sørge for at kroppens naturlige eggproduksjon øker.

Mistet Jack

Teigen og musikerektemannen John Legend var sønderknust da de mistet sin ufødte sønn halvveis i svangerskapet i oktober 2020. Men de har altså ikke gitt opp håpet om familieforøkelse.

Stjerneparet har to barn, datteren Luna Simone (5) og sønnen Miles Theodore (2). De hadde allerede gitt sønnen de mistet, navnet Jack.

Teigen dokumenterte sorgprosessen omhyggelig, både i form av tekst og bilder. Hun ble lagt inn på sykehus med svangerskapskomplikasjoner fire dager før hun fødte sitt døde barn.