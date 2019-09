TAKKER EKTESKAPET: Justin og Hailey Bieber på NHL-kamp mellom Philadelphia Flyers og Toronto Maple Leafs i november i fjor. Foto: Chris Young / The Canadian Press

Justin Bieber: – Jeg lærte meg aldri hva det ville si å være ansvarlig

I et åpenhjertig innlegg på Instagram forteller superstjernen at den tidlige berømmelsen har gjort at han har tatt «alle dårlige valg man kan tenke seg».

Den kanadiske popstjernen, som har 118 millioner følgere på Instagram, postet mandag kveld et svært personlig innlegg, hvor han forteller om reisen han har tatt fra å være barnestjerne til å bli en voksen mann.

– Alle gjorde alt for meg, så jeg lærte meg aldri hva det ville si å være ansvarlig, skriver stjernen blant annet, og viser til flere dårlige valg han tok i slutten av tenårene.

Han forteller blant annet at han brukte tunge stoffer, og at han misbrukte alle sine relasjoner. Les hele innlegget her:

Bieber skriver at det var vanskelig ikke å miste hodet da han ble superstjerne allerede som 13 åring, og lovprist fra alle kanter.

– Da jeg var 18 år gammel, hadde jeg ingen ferdigheter til å klare meg ute i verden, jeg hadde millioner av dollar og tilgang til hva enn jeg måtte ønske, skriver stjernen, og fortsetter:

– Da jeg var 20 tok jeg alle dårlige valg man kan tenke seg, og jeg gikk fra å være en av verdens mest elskede mennesker til å bli en av dem som folk dømte, latterliggjorde og hatet mest, skriver han.

Han forteller også at det har tatt ham flere år å prøve å snu atferdsmønstrene sine når det gjelder relasjonene til andre mennesker.

– Jeg begynte å bli bitter, jeg behandlet kvinner respektløst og jeg var sint. Jeg gjemte meg bak et skall av den personen jeg hadde blitt, og jeg trodde ikke at jeg kunne snu det, skriver han.

Ekteskapet med Hailey Bieber, som han giftet seg med i all hemmelighet i fjor høst, har imidlertid lært stjernen mye om hva det vil si å være elsket, forteller han.

– Nå går jeg gjennom den beste sesongen i livet mitt, «EKTESKAPET»!!, som er et fantastisk, vilt nytt ansvar. Du lærer deg tålmodighet, tillit, forpliktelse, vennlighet, ydmykhet og alt det vil si å være en god mann.

Bieber har hatt en pause fra musikkjobbing for å fokusere på sin mentale helse, og har tidligere, også via Instagram, fortalt fansen at han sliter psykisk og trenger tid til å komme til hektene.

