Jens Christian Nørve: – Synd at pappa ikke får møte datteren vår

Jens Christian Nørve kan nesten ikke vente til han får se datteren sin for første gang on noen uker. For ham og samboer Tommy har surrogatmoren blitt som familie. - Vi er evig takknemlig for at hun valgte oss.

Nå nettopp

Fra andre aviser