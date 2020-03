PÅ OSCAR: Tom Hanks og kona Rita Wilson på den røde løperen før Oscar-utdelingen i februar. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Tom Hanks: Har testet corona-positivt

Skuespiller Tom Hanks bekrefter på Twitter at han og kona Rita Wilson har testet positivt for det nye coronaviruset.

Hanks og kona er for tiden i Australia, og han forteller at de har følt seg litt forkjølet.

– Vi testet oss for coronaviruset, og fant ut at testene var positive, skriver han på Twitter.

Han forteller at de nå skal bli videre testet og følges opp av helsepersonell, og at de blir isolert så lenge det er behov for det. De er for tiden på Gold Coast sykehus i delstaten Queensland.

– Ikke så mye mer å gjøre enn å ta en dag om gangen. Ta vare på hverandre, skriver han videre.

Hanks and Wilson er Australia for innspillingen av Baz Luhrmanns film om Elvis Presley, skriver The Guardian.

I Australia er det så langt bekreftet 128 corona-tilfeller, og tre personer har mistet livet og 21 har blitt friske.

I Norge er totalt 629 smittet, og på verdensbasis er over 126.000 smittet av viruset.

Publisert: 12.03.20 kl. 02:27

