MÅTTE SITTE: Marie Fredriksson gjennomførte turneen i 2015 sittende på scenen. Foto: Suvad Mrkonjic/TT / TT NYHETSBYRÅN

Slik kjempet Roxette-Marie mot sykdommen

I 2002 fikk Marie Fredriksson ett år igjen å leve av legene, men ble friskmeldt etter tre år. Søndag døde hun etter en 17 år lang kamp mot kreften.

– Jeg har ikke tid til å dø nå.

Det uttalte Roxette-stjernen i en dokumentar på SVT i 2012.

Allerede i 2002 ble hun diagnostisert med en hjernesvulst, og legene sa hun hadde ett år igjen å leve. Tre år senere kunne hun likevel fortelle fansen at hun var friskmeldt.

Kollapset i dusjen

Diagnosen fikk stjernen etter en episode hvor hun kollapset på badet.

Fredriksson hadde vært ute og jogget i Stockholm. Da hun gikk i dusjen etter joggeturen mistet hun bevisstheten og slo hodet kraftig. Da var hun 54 år gammel.

– Hun lå på gulvet på badet. Jeg ble så redd at jeg nesten ble sint på henne først, og spurte «hva faen er det som har skjedd», fortalte ektemannen Mikael Bolyos om episoden i dokumentaren.

I TV-dokumentaren sa mannen at hun hadde sterk vilje til å komme tilbake, men at hun hadde svært små sjanser.

Fredriksson la ikke skjul på at hun synes det var vanskelig å snakke om den verste sykdomsperioden:

– Det var så fælt. Jeg hovnet opp i hele ansiktet, hele kroppen. Jeg fikk i meg så forferdelig mye kortison, sier hun om medisineringen.



































SUPER-DUO: Marie Fredriksson og Per Gessle i Roxette. Her på et bilde fra 1998.

– Et helvete

Ifølge den svenske avisen Aftonbladet brøt hun sammen da hun snakket om sykdomstiden.

– Jeg kunne ikke snakke på lang tid da det var som verst. Jeg klarte ikke få fram ord. Det var et helvete, sier hun.

Bolyos sier i programmet at han var helt i villrede om hvordan han skulle håndtere beskjedene han fikk da hun var på sitt sykeste. For å beskytte henne valgte han å skjule informasjon fra henne.

– Det var utrolig komplisert. Noe informasjon ville jeg jo ikke fortelle til Marie, for prognosene var svarte som natten, sier han.

Etter turneen i 2012 merket Bolyos at Fredriksson gradvis ble bedre:

– Balansen hennes har blitt bedre, hukommelsen har blitt bedre. Mange funksjoner jeg trodde hun hadde mistet har hun fått kontakt med igjen, sa hun.

«Ekstrem kampvilje»

I pressemeldingen som ble sendt ut mandag om at Fredriksson hadde gått bort, skriver manageren Marie Dimberg at det var takket være hennes «ekstremt sterke kampvilje» at hun gradvis kunne returnere til scenen i 2009.

– Roxettes usannsynlige andre runde resulterte i flere nye album og turneer som plasserte duoen foran skrikende, smilende og gråtende folkemengder over hele verden. I løpet av disse comeback-årene var Marie en fantastisk «trooper» som overkom det ofte tøffe turnélivet for å møtes fansen igjen, og igjen.

«I 2016 var showet endelig over da legene til Marie rådet henne til å stoppe å turnere og fokusere på helsen», står det videre i pressemeldingen.

Ga seg i 2016

Da varslet Fredriksson at på grunn av ettervirkninger av sykdommen orket hun ikke lenger å holde konserter eller spille inn nye album med Roxette.

Dermed ble en stor sommerturné som var planlagt innstilt – og Roxette-kollega Per Gessle bestemte seg der og da for at han ikke kom til å opptre på egen hånd som Roxette.

I fjor annonserte likevel Gessle at han ville turnere som Roxette uten Fredriksson. Han sa da at han aldri ville gjort det uten hennes støtte.

– Marie har helt siden 2016 villet at jeg skulle fortsette, men det var ikke jeg interessert, sa Gessle i fjor.

«Hun vil bli husket som en fantastisk person med en enorm livslyst. En kvinne med et veldig stort hjerte som brydde seg om alle hun møtte»

Publisert: 10.12.19 kl. 17:42

