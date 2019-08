A$AP Rocky dømt til betinget fengsel: – Skuffet

Den verdenskjente rapperen A$AP Rocky er dømt til betinget fengsel for legemsfornærmelse etter slagsmålet i Stockholm tidligere i sommer.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Vi er skuffet, ettersom vi hadde håpet at han skulle frikjennes, sier A$AP Rockys advokat Slobodan Jovovic.

Rakim Mayers (30) – bedre kjent som rapperen A$AP Rocky – ble pågrepet natt til onsdag 3. juli etter et slagsmål i Stockholm. Den amerikanske artisten satt i varetekt fra 5. juli i Kronoberg i Stockholm til han ble løslatt og forlot Sverige 2. august. Varetektsfengslingen ble begrunnet med fluktrisiko.

Den amerikanske rapperen har nå lagt ut sin reaksjon på Instagram. Der skriver han at han er skuffet over dommen.

– Jeg vil si takk igjen til alle mine fans, venner og alle som har vist meg kjærlighet i denne vanskelige tiden. Jeg skal fortsette å se fremover. Takk til teamet mitt, mangementet, advokatene, selskapet og alle som har kjempet for rettferdighet, skriver artisten.

– Jeg synes påtalemyndigheten har vært altfor rigide i forståelsen av lovverket, sier advokaten til artisten på spørsmål om Mayers satt for lenge i varetekt.

A$AP Rockys advokat sier rapperen er utrolig skuffet over at hans forklaring om forløpet ikke er blitt tatt hensyn til, men at han ikke er overrasket over dommen.

– Jeg har respekt for påtalemyndigheten og at andre ser dette med andre øyne enn meg. Men ut fra hvordan min klient har opplevd denne episoden, er jeg skuffet, sier Jovicic.

1. august vitnet A$AP Rocky i retten:

Slipper fengsel

A$AP Rocky ble onsdag dømt til betinget fengsel. Det vil si at rapperen slipper å sone straffen i fengsel.

– Bevisførselen i saken har vært sammensatt. Aktor har ikke klart å bevise at offeret ble slått i bakhodet med en flaske eller at han på annen måte ble overfalt med flasker. Dette har påvirket vurderingen av alvorlighetsgraden av handlingen, sier dommer Per Lennerbrant i en kommentar.

De tre dømmes også til å betale fornærmede totalt 12.500 svenske kroner i oppreisning.

– I tillegg til erstatningen på 12.500 kroner må også de tre dømte betale saksomkostninger i saken.

– Dette har ikke vært en så alvorlig voldshendelse at det var riktig å idømme ubetinget fengselsstraff, sier dommer Per Lennerbrant i en forklaring til den milde dommen.

– Ikke en så alvorlig voldshendelse

Mens aktor Daniel Suneson ønsket seks måneders fengselsstraff for A$AP Rocky og de ytterligere to tiltalte, ønsket rapperen samfunnsstraff, dersom han ikke ble frifunnet, slik forsvareren la ned påstand om. Den fornærmede 19-åringen krevde i tillegg 139.700 kroner i erstatning.

– Dette har ikke vært en så alvorlig voldshendelse at det var riktig å idømme ubetinget fengselsstraff, sier dommer Per Lennerbrant i en forklaring til den milde dommen.

Fikk du med deg dette? A$AP Rocky løslatt – skal ha forlatt Sverige

A$AP Rocky og de to andre mennene har hele tiden nektet straffskyld, men erkjente å ha sparket 19-åringen. De tiltalte har hevdet at de handlet i selvforsvar, men retten mener de ikke hadde rett til å bruke vold.

– Vi festet lit til de to kvinnelige vitnene i saken og fant derfor ikke grunn til å legge vekt på at dette var en nødvergesituasjon, sier dommer Lennerbrant.

DOMMEN: Onsdag kom dommen i rettssaken mot rapperen A$AP Rocky. Her forlot han Stockholm tingrett etter siste dag av rettssaken. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Under en konsert på søndag oppfordret A$AP Rocky fansen om å be for han, i forkant av den kommende dommen.

Se videoen her:

Dommeren sider det ikke er bevist at de tiltalte har slått fornærmede i bakhodet med en flaske.

– Retten mener skadene på fornærmedes underarm ikke skyldtes denne voldsepisoden og han har derfor ikke fått erstatning for den.

– Selve voldshendelsen tok bare noen sekunder og skadene er ikke veldig alvorlige, sier Lennerbrant i en forklaring til dommen.

Publisert: 14.08.19 kl. 14:02 Oppdatert: 14.08.19 kl. 21:45

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post