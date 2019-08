A$AP Rocky dømt til betinget fengsel

Den verdenskjente rapperen A$AP Rocky er dømt til betinget fengsel for legemsfornærmelse etter slagsmålet i Stockholm tidligere i sommer.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Bevisførselen i saken har vært sammensatt. Aktor har ikke klart å bevise at offeret ble slått i bakhodet med en flaske eller at han på annen måte ble overfalt med flasker. Dette har påvirket vurderingen av alvorlighetsgraden av handlingen, sier dommer Per Lennerbrant i en kommentar.

De tre dømmes også til å betale fornærmede totalt 12.500 svenske kroner i oppreisning.

Rakim Meyers (30) – bedre kjent som rapperen A$AP Rocky – ble pågrepet natt til onsdag 3. juli etter et slagsmål i Stockholm. De tiltalte har hevdet at de handlet i selvforsvar, men retten mener de ikke hadde rett til å bruke vold.

Den amerikanske artisten satt i varetekt fra 5. juli i Kronoberg i Stockholm til han ble løslatt og forlot Sverige 2. august.

Varetektsfengslingen ble begrunnet med fluktrisiko.

DOMMEN: Onsdag kom dommen i rettssaken mot rapperen A$AP Rocky. Her forlot han Stockholm tingrett etter siste dag av rettssaken. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mens aktor Daniel Suneson ønsket seks måneders fengselsstraff for A$AP Rocky og de ytterligere to tiltalte, ønsket rapperen samfunnsstraff, dersom han ikke ble frifunnet, slik forsvareren la ned påstand om. Den fornærmede 19-åringen krevde i tillegg 139.700 kroner i erstatning.

1. august vitnet A$AP Rocky i retten:

A$AP Rocky og de to andre mennene har hele tiden nektet straffskyld, men erkjente å ha sparket 19-åringen. Tiltalte har imidlertid ment at de handlet i selvforsvar.

Fikk du med deg dette? A$AP Rocky løslatt – skal ha forlatt Sverige

Det var usikkert om han ville møte i retten når dommen skulle komme.

Under en konsert på søndag oppfordret A$AP Rocky fansen om å be for han, i forkant av den kommende dommen.

Se videoen her:

Publisert: 14.08.19 kl. 14:02 Oppdatert: 14.08.19 kl. 14:14

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post