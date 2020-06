KONGELIGE: F.v.: Grevinne Sophie, prins Edward, Lady Louise og visegreve James på balkongen på Buckingham Palace Under Trooping The Colour i fjor. Foto: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Grevinne Sophie om barna: – Må sannsynligvis jobbe

De er dronning Elizabeths barnebarn, men grevinne Sophie (55) tror ikke at barna vil bruke kongelige titler i fremtiden.

Grevinnen av Wessex sier i et intervju med Sunday Times Magazine at både hun og prins Edward er opptatt av at barna skal ha en så normal oppvekst som mulig.

– Vi prøver å oppdra dem med den forståelsen at de mest sannsynlig må jobbe for inntekten, sier Sophie til avisen.

Sophie, tidligere med det fulle navnet Sophie Helen Rhys-Jones, giftet seg med britiske prins Edward i 1999. Sammen har de datteren Lady Louise Windsor (16) og James (12), visegreve Severn.

– Derfor har vi også valgt ikke å bruke titlene «Deres Kongelige Høyheter». De har dem, og de kan velge å bruke dem når de fyller 18, men det tror jeg ikke de kommer til å gjøre, sier Sophie.

UFORMELT: Grevinne Sophie, prins Edward og barna på besøk i Bear Wood i Wild Place Project i Bristol i fjor sommer. Foto: Jacob King / PA Wire

Både Louise og James går på «vanlige skoler», og ofte er de på overnattingsbesøk hos venner. Det er viktig for hele familien å omgås mennesker utenfor kongekretsene.

– Det er jo ikke sånn at alle har besteforeldre som bor i slott, men det er ikke viktig hvor de bor og hvem de er. Når barna er med dronningen, så er hun bestemoren deres, sier Sophie.

Grunnen til at hverken Louise eller James har prinsesse- eller prinsetittel, er at da foreldrene giftet seg, så fikk de ikke hertug- og hertuginnetittel av dronningen. I stedet ble de utnevnt til jarl og grevinne.

Ifølge britiske Express skal dronningen, Edward og Sophie allerede da ha blitt enige om at eventuelt kommende barn ikke skulle bli prinser eller prinsesser.

Ønsket selv å slippe

Grevinnen skal selv i sin tid ha bedt dronning Elizabeth (nå 94) om å få slippe å ha prinsessetittel etter bryllupet med prins Edward..

Louise og James, som er kusine og fetter til prins William (37) og prins Harry (35), bruker ellers gjerne fritiden til henholdsvis ridning og fisking.

Ifølge Sophie er pappa Edward, som også har tittelen jarl av Wessex, en ivrig støttespiller når det gjelder begge barnas hobbyer.

Grevinnen sier at hun håper datteren vil begynne på universitetet.

– Jeg vil ikke tvinge henne, hvis hun ikke har lyst. Men hun er ganske så intelligent.

Lillebror James er ennå så ung at foreldrene ikke ser for seg hvilken retning han kan komme til å velge.

Vanskelig overgang

Selv jobbet Sophie innen PR og hadde et eget byrå da hun møtte prinsen, og hun legger ikke skjul på at det var en krevende overgang da hun måtte legge jobben på hylla for å være kongelig på heltid.

– Det tok virkelig lang tid før jeg fant plassen min. Frustrasjonen var knyttet til det å senke forventningene til hva jeg faktisk kunne gjøre, forklarer grevinnen i avisintervjuet.

– Jeg kunne ikke møte opp på et veldedighetsarrangement og si hva jeg mente de andre skulle gjøre, selv om det var det jeg var vant med fra tidligere. I stedet måtte jeg ta et stort skritt tilbake og innse at de bare ville at jeg skulle kaste glans – og være den som kom og takket alle de andre for innsatsen.

