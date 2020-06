UTSNITT: 42 personer er karikert, deriblant kronprinsesse Mette-Marit, som vi her ser løper med løftet bunad foran Nicolai Tangen. Foto: Sebastian Kjølaas

Karikatur av halvnaken kronprinsesse Mette-Marit pryder kunsthall

Kunstnerparet Sebastian Kjølaas (34) og Siri Hjorth (33) har tatt seg store friheter i kunstverket som presenterer 42 kjente nordmenn.

Det store veggmaleriet føres opp i Kunsthallen i Kristiansand, Mette-Marits hjemby. Alle personene som figurerer på maleriet, har nakne underliv og kjønnsdeler.

Kronprinsessen er ikke noe unntak, der hun er karikert løpende med bunadskjørtet løftet til over magen.

Fæderlandsvennen omtaler det gigantiske kunstverket, som i hovedsak presenterer kjente mennesker fra sørlandsbyens politikk- og kulturliv.

– Det er vel visse steder i verden vi ville blitt fengslet for dette her, sier en leende Sebastian Kjølaas til Fædrelandsvennen.

Sammen med kona Siri Hjorth står han for den erotiske kunsten – som inngår i Kristiansand Kunsthalls utstilling «Retten og vrangen». Kunsthallen presenterer en rekke utstillinger under samlebetegnelsen «Lokale omkalfatringer».

FIRE VEGGER: Kunstverket dekker fire vegger i hallen. Foto: Sebastian Kjølaas

Kunstnerne forklarer til avisen at de ved å kle av politikken, viser likheten mellom mennesker, og at «det er mulig å le og bli kåt på én gang».

Til VG forteller de to kunstnerne at de bare synes det er bra dersom utstillingen vekker reaksjoner.

– Vi synes jo at vi har truffet litt når lederen for ytringsfrihetskommisjonen, Kjerstin Løken Stavrum, nylig kom for å se. Da har man på et vis nådd et grenseland. Vi er spente på hva som skjer og hvilke reaksjoner vi får, sier Kjølaas.

KUNSTNERNE: Siri Hjorth og ektemannen Sebastian Kjølaas forventer reaksjoner på veggmaleriet. Foto: Photo: Jan Khür - www.jankhur.c

Ekteparet ser heller ikke bort ifra at de kan bli politianmeldt, selv om de bedyrer at de ikke er redde for at noe sånt skal skje.

– Nei, det håper vi faktisk på. Men vi lever i et land med ytringsfrihet og demokrati og satser på at det opprettholdes, sier Hjorth.

– Av de involverte politikerne som har vært innom, har vi fått overraskende mange positive reaksjoner. Folk virker mer opptatt av å være tynne, rynkefrie og hvordan rumpa ser ut enn konteksten ellers, fortsetter ektemannen.

Ikke varslet Slottet

Hjorth og Kjølaas har ikke informert kronprinsesse Mette-Marit (46) om at hun er en del av kunstverket.

– Nei, hun er en offentlig person, så vi har ikke tenkt at vi har måttet informere om det. Og så har vi prøvd å være like drøye og frekke med alle, uavhengig av om de er fra høyre- eller venstresiden. Da er man jo med i et slags fellesskap, og det blir ikke overtydelig hvilken side man gjør mest narr av, samstemmer de.

– Har dere hørt noe fra Slottet da, etter at utstillingen ble kjent?

– Det finnes vel en egen paragraf om at man ikke skal «spotte» kongehuset, så det kan jo hende det kommer. Men vi har ikke hørt noe ennå. Til og med kongelige er jo nakne under klærne, så sånn sett er det ikke noen forskjell, sier de.

Slottet har ingen kommentar til saken, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til VG.

På veggmaleriet finner man også påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen (54), kronprinsessens avdøde far Sven O. Høiby, skuespiller Janne Formoe (44), forfatter Karl Ove Knausgård (51), Kaptein Sabeltann, musiker Rolf Løvland (65) og skuespiller Agnes Kittelsen (40) – for å nevne noen.

– Lo godt

Blant dem som er karikert, er netthandel-gründer Einar Øgrey Brandsdal (44). Han er malt naken, kjørende på en sparkesykkel – med en Jesus-figur stikkende ut av baken. Han tar den tvilsomme hederen med humør.

– Jeg må si at jeg lo godt, og tenker at jeg må dra og se på utstillingen. Jeg viste det til kona i går kveld, sier Brandsdal til VG.

– Jeg skjønner ikke helt budskapet og hvorfor jeg står sammen med Robin Reed. Jeg har foreslått å bygge Jesus-statue i Kristiansand, og da ble det mye styr. Det er sikkert det at mange synes Jesus er noe dritt. legger han til.

TOSPANN: Einar Øgrey Brandsdal og Robin Reed på sparkesykkel. Foto: Sebastian Kjølaas

Brandsdal forteller at han fikk nyss i at han skulle bli malt naken.

– Men det var ikke å noe være redd for. Jeg tåler mye, men jeg synes kanskje de er litt ufine med mange av de andre. For meg kan de holde på så mye så mye de vil, sier han.

– Ikke stor kunst

Kunstekspert Ellen K. Willas (54) peker på at veggmaleriet presenteres i dypt alvor i Kristiansand Kunsthall, og at kunsthallen i Fædrelandssvennen refererer til historiske veggmalerier og Den franske revolusjonen.

– Det trekkes linjer til selveste Matisse. Men det er etter mine begreper ikke stor kunst som presenteres, sier Willas til VG.

– Men kanskje trenger lokalpolitikken i Kristiansand mer humor? Og 2020 har har ikke bydd på mange uforpliktende glad-satiriske illustrasjoner så langt, så hvorfor ikke?

Willas synes ikke kunstnerne går over streken.

– Krenkende? Nei. Men det er klart Kunsthallen kunne brukt anledningen til å vise noe annet. Men det blir en helt annen diskusjon, sier hun.

– Må tåle

Kunstskribent, forfatter og tidligere VG-medarbeider Børre Haugstad (69) sier at det finnes mange grader av spekulativ kunst, særlig når det gjelder erotikk. Ha påpeker imidlertid at vi her snakker om et seriøst utstillingssted.

– Når det er et seriøst sted, så tyder det på at dette også er et seriøst forsøk på å fleipe litt med disse personene. Og det er kanskje litt morsomt å drive med dette spesielt i det mørke beltet der nede, sier Haugstad, som sier han hadde forventet et enda saftigere bilde av kronprinsessen.

– Dette var relativt uskyldige greier.

– Forfriskende

Haugstad mener at norsk maktelite og kongefamilien har sluppet lett unna i Norge.

– Vi er ofte veldig servile, så dette fremstår som noe de må tåle. Det finnes forferdelig mye dårlig kunst som ikke klarer å sette i gang tanker, og som ikke makter å sette i gang en diskusjon og få folk til å reagere. Disse kunstnerne skjønner at når Mette-Marit løfter skjørtet, går det ikke upåaktet hen. Det er forfriskende at man tør å herje litt med disse kjente folkene, legger han til.

Kunsthallen-sjef Cecilie Nissen (54) er også å finne på kunstverket, med det ene brystet blottet.

Kunsthallen åpner for besøkende førstkommende torsdag.

Kunstnerne har gitt VG tillatelse til å publisere disse bildene.

RESTEN: Den erotiske kunsten inngår i en spesiell utstilling. Foto: Sebastian Kjølaas

Publisert: 16.06.20 kl. 12:26

