Dette så du ikke i «Tiger King»: Dødsfall, drap og dyremishandling

Dokumentaren «Tiger King» er sjokkerende nok i seg selv, men det er mye mer bak historien enn det seerne får se i Netflix-serien.

Emma B. Vinkel, Ekstra Bladet

Nå nettopp

To rivaler som drives av sin lidenskap for store katter og et ønske om å ødelegge hverandre. Så enkelt kan den binge-verdige Netflix-dokumentaren «Tiger King: Drap, kaos og galskap» oppsummeres.

Fra andre aviser